Жилищное просвещение: для жителей МКД провели семинар по теме "Коммунальные ресурсы, потребляемые на содержание общего имущества" Общество

Что такое коммунальные ресурсы и услуги, как идет расчет за коммунальные ресурсы, потребляемые на содержание общего имущества (СОИ), можно ли сократить эту статью расходов в квитанциях – эти другие вопросы обсудили на очередном семинаре партпроекта "Жители МКД" на площадке Штаба общественной поддержки.

В нем приняли участие профильные специалисты, представители советов МКД, ТСЖ, ТОСов и активные жители.

Помимо индивидуального потребления коммунальных услуг в МКД собственники оплачивают ресурсы, потребляемые на общедомовые нужды. По словам эксперта сферы ЖКХ, специалиста по расчетно-информационному обслуживанию Ирины Рубченковой, тема платы за СОИ – одна из самых острых и частых, с которой люди обращаются с просьбой помочь разобраться в этом вопросе.

"Все хотят, чтобы в доме было комфортно, чисто, все работало. Когда говорят об общедомовом имуществе, важно понимать, что именно сюда входит. Это все, что вне квартиры: подъезды, лестницы, лифты, подвальные и чердачные помещения, крыша, несущие конструкции, служебные помещения, придомовая территория. И на содержание этого огромного хозяйства необходимо использовать воду, электроэнергию, водоотведение. Это и есть коммунальные ресурсы", - пояснила эксперт.

Согласно постановлению Правительства, в течение года плата за коммунальные ресурсы осуществляется по нормативу. Если в МКД установлены общедомовые приборы учета, собственники вправе на общем собрании жильцов принять решение о том, чтобы платить не по нормативу, а по фактическому потреблению. Тогда раз в год сумма пересчитывается по показаниям приборов. Если платежи по нормативу оказались ниже фактического потребления, тогда начисляется доплата за прошлый год. В случае если фактическое потребление было ниже, то последующие платежи уменьшаются на сумму переплаты.

Эксперт вместе с участниками семинара в простой и доступной форме разобрала формулы расчета платы за коммунальные ресурсы и другие особенности применения норм. Также дала рекомендации и алгоритм действий, чтобы каждый смог понять ситуацию, как происходит начисление за КР в их доме; получить достоверные данные по их потреблению; выявить источники потерь ресурсов и что делать, чтобы уменьшить расходы и сумму платежей. Участники узнали, что стоимость КР СОИ зависит от многих факторов, в том числе состояния дома, класса его энергоэффективности, насколько сами собственники добросовестно оплачивают коммунальные услуги.

Присутствующие отметили, что такие семинары, обсуждения с экспертами и другими участниками помогают им в простой и доступной форме разобраться в сложных законодательных и юридических вопросах, найти решение своих проблем, узнать много нового и полезного для себя.

По словам руководителя направления "Работа со старшими по домам" проекта "Жители МКД" партии "Единая Россия", депутата городской Думы Нижнего Новгорода Оксаны Дектеревой важно, что запрос на проведение семинаров идет от самих жителей.

"Практика проведения разъяснительной и просветительской работы, организация таких встреч с экспертами и специалистами в рамках проекта "Жители МКД" показала востребованность, многие приходят ни по одному разу. Ведь качество управления МКД во многом зависит от активности самих жителей, которые могут выбрать и форму управления своим домом, и контролировать работу управляющих организаций, принимать решения по благоустройству, ремонту и т.д. Участники наших семинаров имеют возможность получить ответы на волнующие их вопросы, не просто обсудить свои проблемы, а найти возможное решение. Готовы поделиться своим опытом, с большим интересом знакомятся с лучшими практиками. Кроме того, мы предлагаем им выбирать темы для следующих встреч, чтобы они были интересными, и главное – полезными для них", - отметила Оксана Дектерева

Напомним, повышение качества управления и содержания общего имущества в многоквартирных домах, создание комфортных условий проживания граждан, благоустройство придомовых территорий являются приоритетными задачами народной программы "Единой России" в направлении "Удобная и комфортная жизнь".