Выставка "Другая сторона леса" открылась в НГХМ Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородском художественном музее открылась выставка китайского художника Лу Линь "Другая сторона леса".

Как рассказали в министерстве культуры Нижегородской области, проект реализован совместно с компанией Yi Mi (КНР), которая занимается распространением культуры и искусства.

На выставке представлены почти два десятка полотен художника. До этого они успели побывать в Санкт-Петербурге и Казани. В течение года, помимо Нижнего Новгорода, экспозиция будет демонстрироваться и на других российских площадках.

Как отметила куратор выставки Ольга Елкина, основным мотивом творчества Лу Линь является лес, а также образ человека, ушедшего в лес, что позволяет представить одиночку, который проходит через определённые этапы своей жизни.

"Лу Линь знакомит нас со своей философией, своим миром, своим образом жизни, мыслей", - рассказала искусствовед.

В Нижнем Новгороде выставка будет доступна до 10 марта 2024 года.

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Ранее сообщалось, что экспозицию в зале Маковского обновили в Нижегородском художественном музее.