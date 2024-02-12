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Культура и отдых

"Родео на ватрушках" пройдёт 24 февраля в Автозаводском парке

14 февраля 2024 13:17  [193] Культура и отдых

В центральном парке Автозаводского района 24 февраля состоится спортивно-развлекательное мероприятие "Родео на ватрушках". Мероприятие будет приурочено ко Дню защитника Отечества, сообщили в "Дирекции парков и скверов Нижнего Новгорода".

Праздник пройдёт с 11:00 до 15:00 на площадке "сухого" озера в Автозаводском парке. К участию допускаются пары - взрослый и ребёнок в возрасте от 5 до 14 лет - с тюбингом.

В рамках отборочного тура все желающие пары будут соревноваться в скоростной буксировке, по результатам которой жюри отберёт 20 пар.

Затем участникам предстоит преодолеть четыре этапа: "ватрушкобол", "змейка", "новый биатлон" и "метание ватрушки на дальность".

Помимо заряда хорошего настроения, победители и призёры получат награды.

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Теги:
Автозаводский район Развлечения Соревнования
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