"Родео на ватрушках" пройдёт 24 февраля в Автозаводском парке Культура и отдых

В центральном парке Автозаводского района 24 февраля состоится спортивно-развлекательное мероприятие "Родео на ватрушках". Мероприятие будет приурочено ко Дню защитника Отечества, сообщили в "Дирекции парков и скверов Нижнего Новгорода".

Праздник пройдёт с 11:00 до 15:00 на площадке "сухого" озера в Автозаводском парке. К участию допускаются пары - взрослый и ребёнок в возрасте от 5 до 14 лет - с тюбингом.

В рамках отборочного тура все желающие пары будут соревноваться в скоростной буксировке, по результатам которой жюри отберёт 20 пар.

Затем участникам предстоит преодолеть четыре этапа: "ватрушкобол", "змейка", "новый биатлон" и "метание ватрушки на дальность".

Помимо заряда хорошего настроения, победители и призёры получат награды.