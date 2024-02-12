Нижегородцы рассказали о своих музыкальных предпочтениях в период влюбленности Общество

Фото: МТС

Компания МТС к Дню святого Валентина 14 февраля подготовила аналитический доклад* по музыкальным предпочтениям жителей Нижнего Новгорода.

Так, стало известно, какие жанры нижегородцы любят слушать в состоянии влюбленности, какие композиции считают самыми романтичными и как часто партнеры обращают внимание на музыкальные предпочтения друг друга.

По данным исследования, абсолютно все опрошенные нижегородцы безоговорочно сошлись во мнении, что музыка влияет на отношения и эмоции. Так, 92% респондентов согласны, что прослушивание композиций может отвлечь от переживаний, а 66% уверены, что песни способны облегчить боль и тревогу. 25% опрошенных думают, что музыка может усугубить негативные эмоции и состояния. И только 3% нижегородцев отметили, что их настроение не зависит от треков.

Больше половины жителей столицы Приволжья (59%), когда влюблены, слушают поп-музыку. На втором месте – танцевальные композиции (37%), замыкает тройку предпочтений классическая музыка – ее слушают 18% влюбленных нижегородцев. При этом самыми романтичными они считают мелодии в стиле поп, классики и джаза, а грустить предпочитают под классику, поп, шансон и рок.

Большинство нижегородцев (52%) ответили, что их музыкальные предпочтения меняются, когда они влюблены или вступают в отношения. Почти 67% респондентов слушают музыку совместно с партнером, 31% опрошенных говорили партнеру, что им нравятся музыкальные предпочтения второй половины, хотя испытывали обратное. Обращают внимание на выбор исполнителей при знакомстве 27% нижегородцев. 13% ссорились со второй половиной из-за разных вкусов, а 9% жителей признались, что испытывали стыд за музыкальные предпочтения партнера.

В целом больше половины опрошенных жителей отметили, что их музыкальные вкусы совпадают с возлюбленными, и лишь 5% опрошенных не знают, что слушает их спутник или спутница жизни. При этом самыми заядлыми слушателями оказались нижегородцы в возрасте 35 лет – 44 года, 84% которых слушают музыку каждый день.

*МТС Музыкой было опрошено 2000 респондентов, кто слушает музыку не менее 3 раз в неделю, в возрасте от 18 до 44 лет по всей России