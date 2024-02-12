Умерла мать экс-губернатора Нижегородской области Бориса Немцова Общество

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Мать бывшего губернатора Нижегородской области Бориса Немцова Дина Немцова (Эйдман) умерла в возрасте 96 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Brief.

"На 97-м году жизни умерла мать политика Бориса Немцова Дина",- говорится в сообщении

Причина смерти не уточняется.

Внучка Дины Яковлевны Жанна Немцова в социальных сетях сообщила, что бабушку похоронят в Нижнем Новгороде на Бугровском кладбище. Прощание состоится 16 февраля.

Дина Немцова (в девичестве Эйдман) родилась в городе Горьком 3 марта 1928 года. После окончания Горьковского медицинского института им. С.М. Кирова работала врачом-педиатром, является заслуженным врачом России.

Напомним, что бывший губернатор Нижегородской области Борис Немцов убит в Москве на Большом Москворецком мосту. Было произведено несколько выстрелов в спину Немцова, после чего злоумышленники скрылись с места преступления. Он похоронен на Троекуровском кладбище в Москве 3 марта 2015 года.