Игорь Воротников официально возглавил НГАТУ в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал Минобрнауки РФ

Игорь Воротников вступил в должность ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета (НГАТУ, ранее НГСХА). Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В соответствии с приказом Минобрнауки России он приступит к исполнению своих обязанностей с 15 февраля. До этого с 17 февраля 2023 года он являлся и.о. ректора НГАТУ.

Игорь Воротников в 1999 году окончил Саратовский государственный аграрный университет имени Н. И. Вавилова. Воротников более 20 лет проработал в Вавиловском университете на разных должностях: от ассистента кафедры экономики и организации предприятий АПК до проректора по научной и инновационной работе. В 2007 году стал доктором экономических наук, а в 2010 года получил звание профессора. Он опубликовал 133 научные работы, включая 5 патентов и свидетельств на изобретения.

Награжден благодарностями и почетными грамотами федерального и регионального уровня.

Напомним, Екатерину Парилову назначили и.о. министра спорта Нижегородской области.