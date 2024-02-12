Нижегородская телебашня запускает тематическую подсветку к предстоящим выборам президента России Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

На телебашне в Нижнем Новгороде запущена трансляция логотипа выборов президента Российской Федерации.

Как сообщили в нижегородском филиале "РТРС", оригинал логотипа представляет собой российский триколор в форме буквы V и текста "Выборы президента России 15-17 марта 2024".

Иллюминация включается по несколько раз в неделю до завершающего дня голосования, 17 марта.

Современную систему освещения телебашни составляют светодиодные пиксели, формирующие световое панно на ее гранях, и линейные прожекторы, образующие "световой пояс" по периметру технологической площадки на высоте 140 метров. В 2022 году РТРС дополнительно установил на высотной доминанте города медиафасад – участок с увеличенной плотностью пикселей, предназначенный для трансляции текстовой и графической информации.