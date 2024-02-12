Елена Антонова возглавит департамент экономического развития Нижнего Новгорода Политика

Елена Антонова возглавит департамент экономического развития и инвестиций администрации Нижнего Новгорода. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своих социальных сетях.

Напомним, о создании нового департамента стало известно несколько дней назад. Основными его задачами определены: обеспечение муниципальной политики по развитию инвестиционной и экономической деятельности, стимулирование и мониторинг инвестиционной активности, организация и проведение мероприятий по привлечению инвестиций, развитие инструментов муниципально-частного партнёрства и др.

Создание ведомства пояснили амбициозными планами и задачами, стоящими перед нашим городом.

Юрий Шалабаев отметил, что Елена Антонова после окончания ВШЭ 14 лет работала в банковской сфере, а 7 лет назад поступила на муниципальную службу в городской департамент экономического развития. Поэтому ей не придётся "вникать в повестку и встраиваться в процесс с нуля".

"Работая в администрации, она четыре года руководила направлением инвестиционной деятельности, в том числе и реализацией концессионных проектов. Желаю ей и сотрудникам удачи на сложном, но интересном пути", - добавил градоначальник.