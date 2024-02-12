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Общество

Семь сантиметров снега может выпасть 18 февраля в Нижнем Новгороде

18 февраля 2024 11:47  [1] Общество
Фото: Управление информационной политики администрации Нижнего Новгорода

Фото: Управление информационной политики администрации Нижнего Новгорода

Как сообщили в управления информационной политики администрации города, 18 февраля ожидается выпадение до 7 см осадков. Для обеспечения безопасного проезда автомобилей и общественного транспорта, коммунальщики с 8: 30 утра приступили к уборке дорог и улиц.

Согласно информации, профильные службы ведут прометание и обработку центральных магистралей противогололедными материалами. После снегопада начнется уборка второстепенных дорог и организован вывоз снега. Все работы по очистке городских улиц от осадков будут проходить круглосуточно в усиленном режиме.

"Ещё раз на штабе обговорили, что в такую погоду ночью работа не останавливается, а наоборот усиливается", – подчеркнул глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Отмечается, что сотрудники административно-технического и муниципального контроля администрации города и представители домоуправляющих компаний проводят рейды с целью выявления машин, мешающих уборке снега. Владельцам таких авто может грозить штраф в размере от 2 000 до 4 000 рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородские коммунальщики работают в усиленном режиме из-за снегопада.

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Теги:
ЖКХ Снег
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