Щит "Владимир" будет идти до площади Свободы 9 месяцев
Полумарафон "Беги, Герой!" пройдёт в Нижнем Новгороде 19 мая
Хоккейную школу "Торпедо" планируется построить по концессии
Строительство обхода Балахны планируется начать в 2024 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
19 февраля 2024 10:33  [54] Разработка стратегии демографической политики стартовала в Нижегородской области
19 февраля 2024 09:55  [93] Три спортплощадки обустроят в новом дзержинском парке по проекту ФКГС
19 февраля 2024 09:27  [103] Свет и ГВС частично отключили в пяти районах Нижнего Новгорода 19 февраля
18 февраля 2024 13:43  [402] Две ярмарки вакансий пройдут в Нижегородской области
18 февраля 2024 12:24  [315] Нижегородцы могут поучаствовать в Международном детском экологическом форуме
18 февраля 2024 11:47  [351] Семь сантиметров снега может выпасть 18 февраля в Нижнем Новгороде
18 февраля 2024 10:42  [331] Детский омбудсмен Маргарита Ушакова проведет прием граждан в Семеновском районе
17 февраля 2024 20:47  [466] Выполнявшим воинский долг в Афганистане нижегородцам вручили награды
17 февраля 2024 17:58  [529] Память князя Георгия Всеволодовича почтили в Нижнем Новгороде
17 февраля 2024 15:02  [734] Глеб Никитин встретился с военнослужащими из 47 гвардейской танковой дивизии
Общество

Свет и ГВС частично отключили в пяти районах Нижнего Новгорода 19 февраля

19 февраля 2024 09:27  [103] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 19 февраля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Приокском районе с 9:00 до 17:00 будет отключено электричество в многоквартирных домах, расположенных по адресам: пр. Гагарина, 194; ул. Маршала Жукова, 1, 1а, 1б, 3.

Также в этот период без света останутся жители деревни Ближнеконстантиново на ул. Героя Борисова, 1-64; ул. Дениса Давыдова, 1-12, 16; ул. Нагорная, 1-15, 16-28 (чет.); ул. Полевая, 1, 2а, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 17, 19, 19а, 19б, 21; ул. Ларина, 15и (база стройматериалов).

В Ленинском районе с 8:00 до 17:00 света не будет в посёлке Металлист: ул. Красногвардейская, 3, 5, 7, 9, 11,13-19а, 37; ул. Кременчугская, 41, 43, 45, 47, 49, 56а, 58; ул. Лейтенанта Шмидта, 2, 3, 4, 5, 7, 9; ул. Обводная, 4/1; ул. Тельмана, 1,-21, 22-38 (чет.); ул. Читинская, 2, 4, 6, 8-16, 18, 20; ул. Шлиссельбургская, 4-15.

Кроме того, отключения запланированы на Красной этне: ул. Гурьевская, 30; ул. Лагерная, 49-86.

В Советском районе с 9:00 до 17:00 без света останутся жильцы домов по ул. Гейне, 1-10, 11-25 (нечет.); ул. Горбатовской, 17- 31а (нечет.), 32-58 (чет.); ул. Охотничья - все дома.

В Сормовском районе с 9:00 до 17:00 будут обесточены дома в Высокове: ул. Заболотная, 18-32; ул. Землячки, 56а, 58б, 64б, 66а, 74а, 76а, 78; ул. Стекольная, 29, 31.

В Нижегородском районе с 9:00 до 13:00 в связи с плановыми работами на сетях ГВС горячую воду отключат на ул. Касьянова, 5.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph