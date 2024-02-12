Свет и ГВС частично отключили в пяти районах Нижнего Новгорода 19 февраля Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 19 февраля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Приокском районе с 9:00 до 17:00 будет отключено электричество в многоквартирных домах, расположенных по адресам: пр. Гагарина, 194; ул. Маршала Жукова, 1, 1а, 1б, 3.

Также в этот период без света останутся жители деревни Ближнеконстантиново на ул. Героя Борисова, 1-64; ул. Дениса Давыдова, 1-12, 16; ул. Нагорная, 1-15, 16-28 (чет.); ул. Полевая, 1, 2а, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 17, 19, 19а, 19б, 21; ул. Ларина, 15и (база стройматериалов).

В Ленинском районе с 8:00 до 17:00 света не будет в посёлке Металлист: ул. Красногвардейская, 3, 5, 7, 9, 11,13-19а, 37; ул. Кременчугская, 41, 43, 45, 47, 49, 56а, 58; ул. Лейтенанта Шмидта, 2, 3, 4, 5, 7, 9; ул. Обводная, 4/1; ул. Тельмана, 1,-21, 22-38 (чет.); ул. Читинская, 2, 4, 6, 8-16, 18, 20; ул. Шлиссельбургская, 4-15.

Кроме того, отключения запланированы на Красной этне: ул. Гурьевская, 30; ул. Лагерная, 49-86.

В Советском районе с 9:00 до 17:00 без света останутся жильцы домов по ул. Гейне, 1-10, 11-25 (нечет.); ул. Горбатовской, 17- 31а (нечет.), 32-58 (чет.); ул. Охотничья - все дома.

В Сормовском районе с 9:00 до 17:00 будут обесточены дома в Высокове: ул. Заболотная, 18-32; ул. Землячки, 56а, 58б, 64б, 66а, 74а, 76а, 78; ул. Стекольная, 29, 31.

В Нижегородском районе с 9:00 до 13:00 в связи с плановыми работами на сетях ГВС горячую воду отключат на ул. Касьянова, 5.