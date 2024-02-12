Глава Приокского района проверил уборку снега во дворах Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Приокского района Нижнего Новгорода Михаил Шатилов проверил уборку снега во дворах.

Как сообщил глава районной администрации, 163 тысячи кубических метров снега вывезли в Приокском районе с начала зимнего сезона.

В состав комиссии, которая объезжает территорию, входят представители подрядных организаций, административно-технической инспекции района и ДУК Приокского района.

Инспекция точечно проверила очистку дворов, отремонтированных в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", инициируемого президентом РФ.

"Объезжаем микрорайоны, смотрим уборку дворов. Были, например, на проспекте Гагарина, 84-96, на улице Крылова, 2,2а,4,6 - техника задействована, проезды расширяются. Только за эту зиму ДУК вывез порядка 10 тысяч кубометров снега, однако снежный сезон еще не закончился. Снегопады нас не оставляют, и это для наших дорожников стало настоящим испытанием. По муниципальным территориям прошлогодний результат мы побили давно", - сказал Михаил Шатилов.

Дорожные рабочие не прекращают обработку противогололедными материалами и прометание дорог, тротуаров, лестниц и остановочных площадок.

Как сообщалось ранее, дорожно-коммунальные службы работают в цикличном режиме уборки снега.

Также сообщалось, что семь сантиметров снега может выпасть за сутки 18 февраля.