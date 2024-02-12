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Общество

Свет и ГВС частично отключены в двух районах Нижнего Новгорода 20 февраля

20 февраля 2024 09:15  [84] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 20 февраля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Приокском районе с 9:00 до 17:00 будет отключено электричество в многоквартирных домах, расположенных по адресам: ул. Терешковой, 1-4; пр. Гагарина, 86, 88, 90.

Кроме того, с 10:00 до 16:00 без горячей воды останутся дома по ул. Кащенко № 25, 27, 19а.

В Ленинском районе с 8:00 до 17:00 света не будет на пр. Ленина, 2, 2а, 4, 6; ул. Октябрьской Революции, 65.

С 9:00 до 17:00 свет отключат на ул. Армавирская, 4-35; ул. Лагерная, 49-81, 86; ул. Гурьевская, 30; ул. Вязовская ул, 1, 3, 3а, 5; ул. Кировская, 78, 79, 81, 83, 85; ул. Краснознаменная, 1-6, 8, 9, 11, 13, 13а, 15; ул. Лоцманская, 1-5.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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