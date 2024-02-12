Депутаты Гордумы приняли отчёт о реализации проекта туристского кода центра Нижнего Новгорода Экономика

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

19 февраля состоялось заседание постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по экономике, промышленности и предпринимательству под председательством Сергея Пляскина. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

Депутаты рассмотрели шесть вопросов, касающихся реализации муниципальной программы "Развитие экономики Нижнего Новгорода на 2023-2024 годы", результатов финансово-хозяйственной деятельности Дирекции парков и скверов по итогам прошлого года, изменений методики расчета платы за размещение нестационарных торговых объектов.

В ходе заседания депутаты также обсудили отчет о реализации проекта туристского кода центра Нижнего Новгорода в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Руководитель профильного управления городской администрации рассказал об организации работы туристко-информационных центров и системы информационной навигации по ключевым туристическим маршрутам. В частности, на территории города установлены 1200 малых архитектурных форм, тактильные макеты памятников и исторических объектов для слабовидящих, новые арт-объекты, отражающие атмосферу XIX века, на улице Кожевенной, а также биноскопы и фотопластиконы. Кроме того, выполнено декоративно-художественное оформление деревьев на Кремлевском бульваре.

Информацию по существу рассмотренных вопросов депутаты приняли к сведению.