Движение по улице Ветеринарной в Нижнем Новгороде приостановлено до 12 марта Общество

Фото: ЦОДД

Движение транспорта на участке улицы Ветеринарной в Советском районе Нижнего Новгорода будет временно перекрыто. Об этом предупредили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничения будут действовать вплоть до 12 марта по причине ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях на одном из участков улицы. Их ввели с 12 февраля.

В связи с этим подъезд к районной ветклинике со стороны проспекта Гагарина будет невозможен.

На подъездах будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим улицам.

Помимо этого, на время работ на участке дорог от проспекта Гагарина до дома №2А по Ветеринарной будет введено двустороннее движение.