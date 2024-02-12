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Общество

Движение по улице Ветеринарной в Нижнем Новгороде приостановлено до 12 марта

20 февраля 2024 15:54  [121] Общество

Фото: ЦОДД

Движение транспорта на участке улицы Ветеринарной в Советском районе Нижнего Новгорода будет временно перекрыто. Об этом предупредили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничения будут действовать вплоть до 12 марта по причине ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях на одном из участков улицы. Их ввели с 12 февраля.

В связи с этим подъезд к районной ветклинике со стороны проспекта Гагарина будет невозможен.

На подъездах будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим улицам.

Помимо этого, на время работ на участке дорог от проспекта Гагарина до дома №2А по Ветеринарной будет введено двустороннее движение.

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Теги:
движение Советский район Транспорт
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