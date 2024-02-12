Глава города Юрий Шалабаев накануне Дня защитника Отечества поздравил участников СВО Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев со сцены Театра юного зрителя поздравил с наступающим Днем защитников Отечества участников СВО и членов их семей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"Рад видеть всех гостей в этом зале. Здесь собрались люди разных возрастов, разных профессий: наши ветераны и действующие сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, участники СВО и их семьи, молодые ребята, которые выбрали своей профессией защиту Родины. Наш город всегда был в авангарде защиты страны, практически начиная с момента его основания. В 1612 году отсюда начало свое движение ополчение под руководством Минина и Пожарского. В годы Великой Отечественной войны мы ковали победу в тылу, и теперь нас называют её кузницей. И я уверен - так будет и впредь. И людей, которые здесь собрались, объединяет одно - безусловная любовь к Родине и готовность ее защищать как высшую ценность. Нет сомнений, что нижегородцев именно это и отличает. Спасибо вам за ваш труд, который заключается в защите страны и своих соотечественников", – сказал Юрий Шалабаев.

С приближающимся праздником собравшихся также поздравил председатель Городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

"Этот праздник является поистине народным. Он вдохновляет нас, особенно сегодня, когда на повестке всегда стоят наша армия, наши бойцы, наша военная промышленность. Народ рядом с теми, кто прикладывает усилия к борьбе, которую наши вооруженные силы ведут сейчас на территории русского Донбасса, защищая мирное гражданское население, территорию, язык, историю русского мира. Я низко кланяюсь всем тем, кто имеет непосредственное отношение к этой борьбе. Я имею ввиду и ветеранов, которые отдали свой воинский долг Родине, но продолжают оставаться на орбите активной общественной деятельности. Мы помним этот праздник, он в сердцах каждого из нас, пропитанный и болью, и радостью, и слезами, и вдохновением, и гордостью побед. Уверен, что наша главная Победа впереди! Мы все для этого будем делать. Вам и вашим семьям желаю мирного неба, тепла, здоровья и уюта в ваших домах! С праздником!", - обратился Олег Лавричев.

Нижегородец Алексей Лазаренко ушёл в зону СВО добровольцем, сейчас работает в одном из городских военкоматов, консультирует тех, кто хочет отправиться на защиту Родины.

"Я всю жизнь пытался максимально избежать поздравлений с 23 февраля, поскольку "срочку" я не служил и поэтому не чувствовал себя защитником Отечества. Вот теперь, наконец-то, смело могу принимать поздравления. Считаю, что мужчина на самом деле тот, кто действительно каким-то образом защищал свою страну, а не тот, кто от нее бегал", – считает Лазаренко.

Бывший участник специальной военной операции с позывным Туча в жизни совсем не такой – любит пошутить и всегда подбадривает товарищей. По возвращении с СВО активно занялся общественной деятельностью, в том числе помогает отправлять гуманитарную помощь.

"Наши нижегородцы очень много помогают. С моим участием 5-6 конвоев в месяц уходит благодаря нижегородцам. Мы на многие подразделения возим. Ребятам это всё очень нужно, я сам там был и знаю", – добавил бывший участник СВО Михаил Залыгин.