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Общество

Встреча с экоактивистами прошла в городской Думе Нижнего Новгорода

21 февраля 2024 11:06  [90] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

20 февраля в городской Думе Нижнего Новгорода прошло рабочее совещание с группой нижегородских экоактивистов, посвященное рассмотрению предлагаемых ими изменений Правил благоустройства города в части покоса травы в городской черте. Встреча организована по инициативе Совета женщин Нижнего Новгорода, возглавляемого депутатом городской Думы Оксаной Дектеревой.

В обсуждении приняли участие заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев, председатель постоянной комиссии городской Думы по экологии Герман Карачевский, начальник управления правовой и аналитической деятельности городской Думы Ирина Маслова, директор городского департамента благоустройства Елена Пегова, ее заместитель Алексей Краснов и экоактивисты Асхат Каюмов, Татьяна Паутова, Эльвира Сайфулина, Елена Абдурахманова, Марина Лазарева и Анна Романова.

В Правилах благоустройства зафиксировано, что косить траву можно только тогда, когда ее высота достигает 15 см, при этом остающийся после выполнения данных работ срез должен быть не ниже 5 см. По мнению экоактивистов, ориентация на утвержденный без биологического обоснования норматив приводит к обеднению флоры города, в том числе к исчезновению краснокнижных видов растений. При этом гибель травяного покрова отражается на естественной очистке воздуха от вредных веществ и пыли.

"Этот вопрос очень волнует в первую очередь женщин, молодых мам, так как состояние травяного покрова влияет на здоровье наших детей. Трава собирает выхлопные газы и канцерогены, которые попадают в их легкие", - подчеркнула Оксана Дектерева.

Как говорят экоактивисты, парадокс заключается в том, что общая ситуация с состоянием растительности в результате покоса оставляет желать лучшего не только когда норматив по минимально допустимой высоте травы не соблюдается подрядчиками, но и когда его придерживаются в процессе выполнения работ. К примеру, некоторые растения, способные давать семена непосредственно по достижении высоты, превышающей 15 см, не успевают вырасти.

Решение данной проблемы активисты видят в дифференцированном подходе к покосу разных видов трав. В частности, ими рекомендуется рассмотреть возможность дополнения Правил благоустройства терминами «луговой газон» и «мавританский газон», на которые распространяются разные нормативы по высоте травостоя.

По итогам обсуждений было принято решение направить в профильный департамент письмо комиссии по экологии с рекомендацией усилить контроль за работой подрядных организаций, осуществляющих покос травы в городской черте, и соблюдением нормативов, отраженных в Правилах благоустройства, в части сохранения минимально допустимой высоты травостоя. Также решено, что инициативная группа подготовит и предоставит в департамент перечень луговых растений, которые можно использовать при реставрации газонов.

"Все взаимосвязано, нужно менять систему, воспитывать подрядчика", - отметил Николай Сатаев.

"И обращать внимание на то, что штрафные санкции предусмотрены не только за превышение высоты травостоя в 15-20 см, но и при его скашивании до уровня менее 5-7 см", - дополнил коллегу Герман Карачевский.

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Теги:
Гордума Городское хозяйство Экология
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