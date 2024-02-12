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Нижегородец лишился более 1 млн рублей после звонка лжеоператора сотовой связи

21 февраля 2024 12:55  [75] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Телефонные мошенники обманули жителя Нижнего Новгорода на 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В полицию с заявлением обратился 61-летний житель столицы Приволжья. Он рассказал правоохранителям, что ему позвонил неизвестный, и, представившись оператором сотовой связи, сообщил, что договор на оказание мобильных услуг якобы заканчивается. Для его продления мужчину попросили сообщить код из смс, поступившего от портала Госуслуг.

В дальнейшем звонивший сообщил, что неизвестные люди пытаются оформить на него кредит, и для предотвращения операции нужно подтвердить заявку и перевести деньги на безопасный счет.

В результате мужчина взял несколько кредитов в разных банках на сумму 400 тысяч рублей и 702 тысячи рублей и перевел деньги на счет злоумышленников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, Роскомнадзор заблокировал 622 млн подозрительных телефонных звонков в Нижегородской области в 2023 году.

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Теги:
Мошенничество Сотовые операторы
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