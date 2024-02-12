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Общество

Николай Сатаев принял участие в церемонии возложения цветов к мемориальной доске маршалу Голованову

21 февраля 2024 17:37  [52] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

21 февраля заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Николай Сатаев принял участие в церемонии возложения цветов к мемориальной доске Главному маршалу авиации Александру Голованову.

На мероприятии, приуроченном ко Дню защитника Отечества, также присутствовали депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Владимир Паков, заместитель главы администрации Приокского района Вадим Веприков, Почетный гражданин Нижегородской области, председатель Комитета Нижегородского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ Алексей Меркурьев, председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Нижегородской области Андрей Захаров, председатель Совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Нижнего Новгорода Николай Колосов, член Общественной палаты Нижегородской области Геннадий Суворов, внучатая племянница Главного маршала авиации Валерия Панина, председатель секции скульптуры Нижегородского областного отделения ВТОО "Союз художников России" Сергей Мольков, ветераны, кадеты, руководители общественных организаций, творческая интеллигенция и жители города.

В своем выступлении Николай Сатаев отметил, что памятная доска Александру Голованову была открыта в декабре 2022 года.

"Сегодня мы вспоминаем нашего великого, прославленного нижегородца, создателя дальней авиации Александра Голованова. Для нашей молодежи это яркий пример целеустремленности, верности и любви к Родине. От имени председателя городской Думы и всего депутатского корпуса хочу выразить благодарность всем людям, которые сегодня пришли почтить память нашего земляка", – отметил он.

Напомним, что городская Дума Нижнего Новгорода поддержала предложение об увековечении памяти Александра Голованова на заседании 28 сентября 2022 года.

СПРАВКА:

Александр Евгеньевич Голованов родился в Нижнем Новгороде 7 августа 1904 года. Его служба в Красной Армии началась в 1919 году. Воевал разведчиком 59-го стрелкового полка 28-й стрелковой дивизии на Восточном фронте, затем разведчиком того же полка 7-й стрелковой дивизии на Южном фронте.

С октября 1924 года служил в ОГПУ в особых отделах и на оперативной работе в Нижнем Новгороде и в Москве. С января 1935 – начальник Восточно-Сибирского управления Гражданского воздушного флота (Иркутск). С сентября 1937 года работал летчиком 27-го транспортного авиаотряда в Московском управлении ГВФ, шеф-пилотом эскадрильи особого назначения. С мая по октябрь 1939 года принимал участие в боевых действиях на Халхин-Голе, за что был награжден орденом Красного Знамени.

За три с половиной года (1941-1944) Голованов прошел путь от подполковника до Главного маршала авиации. В феврале 1941 года назначен командиром 212-го полка дальнебомбардировочной авиации. 1942-1944 годы – командующий авиацией дальнего действия СССР. 1944-1946 годы - командующий 18-й воздушной армией.

1946-1948 годы - командующий дальней авиацией СССР. В 1950 году окончил общевойсковой факультет Высшей военной академии имени К.Е. Ворошилова с золотой медалью. С мая 1952 года по апрель 1953 года командовал 37-м гвардейским воздушно-десантным корпусом. С 1958 года работал заместителем начальника НИИ Гражданской авиации по летной службе.

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Теги:
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