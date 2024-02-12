Социальные участковые приняли участие в организации праздника ко Дню защитника Отечества в Автозаводском районе Общество

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода 21 февраля состоялся "Урок мужества", посвященный предстоящему Дню защитника Отечества.

Участниками мероприятия стали ученики школы №127 и пожилые жители района. Организаторы отмечают, что в первую очередь мероприятие было направлено на патриотическое воспитание молодежи.

"Мы регулярно проводим подобные встречи поколений. Очень важно, что теперь вместе с нами в этом направлении работают социальные участковые. Благодаря им нам зачастую быстрее удается донести ту или иную информацию до жителей нашего района", - говорит специалист администрации Автозаводского района Оксана Гусева.

В рамках "Урока мужества" состоялась встреча с ветераном боевых действий в Афганистане Иваном Рябковым. Также для собравшихся с творческими номерами выступили представители региональной общественной организации Союза казаков России.

"Я сама живу в Автозаводском районе. И всегда с большим удовольствием посещаю творческие мероприятия, которые проходят у нас в районе, особенно направленные на патриотическое воспитание молодежи. Поэтому в рамках поквартирных обходов с удовольствием приглашала людей на это мероприятие", - сказала социальный участковый Автозаводского района Валентина Кряжева.

Напомним, проект "Социальный участковый" действует в пяти городах Нижегородской области – Нижнем Новгороде, Дзержинске, Богородске, Кстове, Арзамасе. Во всех городах в рамках подготовки к Дню защитника проводятся праздничные мероприятия. Социальные участковые помогают их организовывать.