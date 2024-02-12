Старый борский мост полностью закроют с 20 марта
Фестиваль "Небофест" пройдёт в Нижнем Новгороде 26 мая
Хоккейную школу "Торпедо" планируется построить по концессии
Строительство обхода Балахны планируется начать в 2024 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
21 февраля 2024 18:26  [102] Юрий Шалабаев поздравил с профессиональным праздником нижегородских гидов
21 февраля 2024 18:20  [104] Евгений Люлин возложил цветы к Вечному огню в кремле накануне Дня защитника Отечества
21 февраля 2024 18:09  [123] Электробусы запустят еще на одном маршруте в Нижнем Новгороде с 22 февраля
21 февраля 2024 17:58  [122] Социальные участковые приняли участие в организации праздника ко Дню защитника Отечества в Автозаводском районе
21 февраля 2024 17:52  [113] Сотрудники АТИ провели рейд по нарушителям, препятствующим уборке снега в Советском районе
21 февраля 2024 17:37  [110] Николай Сатаев принял участие в церемонии возложения цветов к мемориальной доске маршалу Голованову
21 февраля 2024 16:50  [131] Рабочая группа по СВО в очередном докладе предложила новые меры поддержки участников спецоперации, волонтеров и производителей БПЛА
21 февраля 2024 16:40  [135] Определены финалисты конкурса "Лучший госпаблик Нижегородской области"
21 февраля 2024 16:19  [145] Глеб Никитин провёл заседание оргкомитета по подготовке к 225-летию Пушкина
21 февраля 2024 15:51  [160] Около 19,2 млрд рублей потратили на строительство ветки метро в центре Нижнего Новгорода
Общество

Юрий Шалабаев поздравил с профессиональным праздником нижегородских гидов

21 февраля 2024 18:26  [102] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил с профессиональным праздником нижегородских гидов.

"21 февраля отмечается Всемирный день экскурсовода. Поздравляю с профессиональным праздником нижегородских гидов! Вы – лицо и голос нашего города, благодаря вам приезжающие в Нижний гости – в каких бы городах они сами ни жили – возвращаются сюда снова и снова, а кто-то даже остаётся навсегда. Ваше дело требует колоссальной эрудиции, глубоких познаний в истории, культуре, литературе, родном языке", - отметил мэр.

Юрий Шалабаев пожелал экскурсоводам неисчерпаемой энергии, новых интересных маршрутов по любимому городу и любознательных туристов и добавил, что именно для этого в городе каждый год создаются новые пространства.

"Для нижегородцев и гостей города мы каждый год создаём новые пространства. 2024-ый не стал исключением – как я уже неоднократно писал, во всех районах города благоустроим почти три десятка новых пространств по реализуемому при поддержке президента федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Стереотип, что гулять можно только в центре, больше не актуален", - подчеркнул глава города.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Праздники Юрий Шалабаев
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph