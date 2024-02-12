Юрий Шалабаев поздравил с профессиональным праздником нижегородских гидов Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил с профессиональным праздником нижегородских гидов.

"21 февраля отмечается Всемирный день экскурсовода. Поздравляю с профессиональным праздником нижегородских гидов! Вы – лицо и голос нашего города, благодаря вам приезжающие в Нижний гости – в каких бы городах они сами ни жили – возвращаются сюда снова и снова, а кто-то даже остаётся навсегда. Ваше дело требует колоссальной эрудиции, глубоких познаний в истории, культуре, литературе, родном языке", - отметил мэр.

Юрий Шалабаев пожелал экскурсоводам неисчерпаемой энергии, новых интересных маршрутов по любимому городу и любознательных туристов и добавил, что именно для этого в городе каждый год создаются новые пространства.

"Для нижегородцев и гостей города мы каждый год создаём новые пространства. 2024-ый не стал исключением – как я уже неоднократно писал, во всех районах города благоустроим почти три десятка новых пространств по реализуемому при поддержке президента федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Стереотип, что гулять можно только в центре, больше не актуален", - подчеркнул глава города.