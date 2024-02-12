Кадровый дефицит промпредприятий обсудили на заседании комитета по экономике ЗСНО Экономика

Фото: пресс-служба ЗС НО

На заседании комитета по экономике нижегородского Заксобрания парламентарии обсудили тему дефицита кадров на промышленных предприятиях региона. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

В настоящее время максимальный дефицит персонала отмечается в сфере производства готовых металлических изделий, автотранспортных средств, одежды, пищевых продуктов, металлургии, производства химических веществ, электронных изделий и обработки древесины.

При этом реализация федерального проекта "Профессионалитет" является одним из важных шагов по решению вопроса кадровой потребности предприятий - в субъектах РФ создаются образовательно-производственные кластеры. В настоящее время на территории Нижегородской области функционирует 6 образовательно-производственных центров металлургической, строительной, машиностроительной и сельскохозяйственной отраслей. Всего в реализацию программ проекта вовлечено 37 профессиональных образовательных организаций. В 2024 году планируется создать еще 4 кластера, в том числе металлургической, нефтехимической, радиоэлектронной отраслей промышленности.

Как рассказала министр кадровой политики Нижегородской области Екатерина Лебедева, в условиях рекордно низкой за всю историю наблюдений безработицы в России и острого кадрового дефицита власти субъектов РФ и работодатели должны искать дополнительные источники трудовых ресурсов, обеспечивать повышение производительности труда.

Нижегородская область стала первым субъектом в России, где была разработана кадровая стратегия. В рамках документа определены 16 приоритетных программ, направленных на подготовку и развитие востребованных кадров, поиск и привлечение персонала на ключевые предприятия Нижегородской области, выстраивание кадровой инфраструктуры и повышение эффективности управления. В регионе создана онлайн-платформа для школьников, выпускников и молодых специалистов, где они могут узнать об актуальных вакансиях, участниками которой стали 50 работодателей, 50 образовательных организаций региона, было размещено более 1900 вакансий для молодежи, 119 предложений прохождения практики и стажировок.

"Правительство области подготовило системный документ, предусматривающий целый комплекс мероприятий. Сформированы координационный центр и проектные команды по реализации отдельных направлений. Для себя мы выбрали тему развития кластера "Кулебаки-Выкса-Навашино", чтобы на практике найти способы применения предлагаемых стратегией методов развития этих территорий, которые потом можно распространить на всю область. Этот блок является ключевым для промышленных предприятий региона. Комитет в прошлом году проводил в Навашино совещание по данному вопросу, в этом году планируем продолжить диалог и провести там "Парламентский день", - отметил председатель комитета регионального парламента по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.

"Дефицит квалифицированных кадров – одна из важнейших проблем для промышленных предприятий Нижегородской области. Решать ее нужно всем сообща – правительству, депутатам, учебным заведениям высшего и профессионального образования, работодателям. Нужно применять комплексный подход. Считаю важным, что сегодня в Нижегородской области уделяется серьезное внимание продвижению бренда нашего региона. У нас сильная промышленность, оборонно-промышленный комплекс, развивается ИТ-сфера, есть самые широкие возможности для профессионального развития. Необходимо, чтобы будущие выпускники знали о потенциале региона, имеющихся у нас вакансиях, чтобы наша молодежь хотела и считала престижным здесь жить и работать, чтобы к нам приезжали специалисты из других субъектов РФ", - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что в городском круге Навашинский Нижегородской области состоялось совещание по вопросу развития городского округа в рамках разработки пилотной программы развития кластера "Кулебаки-Выкса-Навашино".