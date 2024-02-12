Представители теплоснабжающих организаций доложили депутатам о своей работе в текущем отопительном сезоне Экономика

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

21 февраля в городской Думе Нижнего Новгорода прошло заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, в ходе которого депутаты рассмотрели пять вопросов.

Членам комиссии были представлены доклады теплоснабжающих организаций о работе в текущем отопительном сезоне. Представители Государственной жилищной инспекции и компании "Газпром газораспределение Нижний Новгород" рассказали о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Также депутаты заслушали информацию профильного департамента о переводе систем горячего водоснабжения многоквартирных домов Нижнего Новгорода с открытой схемы на закрытую. В 210 многоквартирных домах в Канавинском, Московском и Приокском районах разбор горячей воды производится непосредственно из тепловой сети.

В 2022 году за счет средств городского бюджета тепловые пункты, способные решить данную проблему, были установлены в 29 школах и детских садах города. В 2023 году мероприятия по переводу домов на закрытую систему горячего водоснабжения реализованы в 41 многоквартирном доме. В план на 2024 год включены 42 дома.

"Я этой темой занимаюсь с 2019 года. Хочу сказать, что имею от жителей обратную связь. В целом, люди очень довольны, это все не зря было. Этот процесс оказался длиннее, чем нам хотелось бы. Но мы сейчас говорим о безопасности и здоровье жителей. Эту воду мы пьем, посуду ей моем, детей в ней купаем. Проблема не решалась десятилетиями", - отметил депутат Руслан Станчев.

Кроме того, депутатам доложили о сносе расселенных многоквартирных домов на территории города. В 2023 году было демонтировано 12 МКД, в 2024 году в рамках выделенных лимитов планируется снос 20 домов: 6 МКД планируется снести в рамках соглашения между администрацией города и министерством строительства Нижегородской области, 14 МКД - за счет средств городского бюджета.

"Ожидаемо, два вопроса вызвали максимальную дискуссию: ход отопительного сезона и обслуживание внутридомового газового оборудования. По первому вопросу мы обсудили, в какой проблематике сейчас находимся. Ни для кого не секрет, что в течение этого отопительного сезона было достаточно большое количество нареканий и системных замечаний в плане предоставления услуги. Подводить итоги будем на отдельном заседании комиссии при рассмотрении результатов прошедшего сезона. Также мы видим, какое количество аварийного жилья расселяется в Нижнем Новгороде и хотим быть уверенными в том, что территории после сноса таких объектов приводятся в порядок, благоустраиваются и содержатся должным образом в дальнейшем", - прокомментировал по итогам заседания председатель комиссии Карим Ибрагимов.