Игорь Комаров: 23 февраля - это праздник мужества, доблести и преданности Родине Общество

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей Приволжского федерального округа с Днём защитника Отечества.

"23 февраля в жизни нашей страны – особый день. Это праздник мужества, доблести и преданности Родине. Мы уважаем каждого, кто защищал и защищает нашу большую страну, и поклоняемся ветеранам", - отметил полпред.

"В День защитника Отечества мы с особыми чувствами думаем и говорим о наших воинах. Они, рискуя жизнью, отстаивают национальные интересы и суверенитет России, право нашего народа жить в безопасном и справедливом мире. Сотни тысяч людей сегодня трудятся на оборонных предприятиях для обеспечения вооружением армии, миллионы волонтеров помогают солдатам на фронте. И всё это - наши защитники. На поле боя и в тылу эти достойные люди являются опорой и надеждой России!" - подчеркнул Игорь Комаров.

"Желаю всем защитникам Отечества здоровья и благополучия, нашим воинам – успешного выполнения боевых задач и скорейшего возвращения домой!" - сказал полномочный представитель президента в заключение.