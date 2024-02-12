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Юрий Шалабаев: "23 февраля – это не только праздник военных, но и праздник всех настоящих мужчин"

23 февраля 2024 09:55  [379] Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил нижегородцев с Днем защитника Отечества.

"23 февраля – это особый день, посвященный мужеству, доблести и самоотверженности наших защитников. В этот день мы отмечаем неоценимую роль военных, медиков, сотрудников правоохранительных органов в обеспечении безопасности нашей страны", - отметил мэр.

"Каждый из вас, дорогие защитники, – настоящий герой, готовый стоять на страже мира и спокойствия нашей Родины. Ваша сила, мужество и высокий профессионализм заслуживают глубокого уважения и признания. Этот день также символизирует важность мужских качеств – силы, отваги, решительности, уверенности в своих силах и несокрушимой вере в лучшее", - подчеркнул глава Нижнего Новгорода.

"23 февраля – это не только праздник военных, но и праздник всех настоящих мужчин. Каждый из нас сегодня на своем месте делает все для того, чтобы наша страна процветала и развивалась, сохраняя свою историческую память и традиции предков. Ежедневно мы защищаем и поддерживаем друг друга, каждый на своем месте.
Сегодня мы выражаем особую признательность нижегородцам, которые защищают интересы нашей Родины на СВО. Ребята, вы совершаете подвиг, который мы никогда не забудем. Желаю вам крепкого здоровья, удачи и благополучного возвращения к своим семьям. С праздником!" - сказал в заключение Юрий Шалабаев.

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Теги:
День защитника Отечества Праздники Юрий Шалабаев
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