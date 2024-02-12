Итоги Всероссийского конкурса "Адмирал Федор Ушаков моими глазами" подведут на ВДНХ Культура и отдых

Фото: Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи

Церемония награждения победителей первого Всероссийского конкурса "Адмирал Федор Ушаков моими глазами" состоится на площадке "Знание.Лекторий" в павильоне №57 "Россия – моя история" на ВДНХ 22 февраля. Об этом сообщают организаторы.

Организатором конкурса выступает Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи при поддержке Русской православной церкви, администрации президента и Минобороны РФ.

Конкурс направлен на популяризацию исторического вклада Федора Ушакова в развитие Отечества. Участники конкурса изучали историю жизни знаменитого флотоводца и подготовили рисунки, видеоролики или стихотворения, в которых раскрываются его заслуги перед Отечеством.

Всего на конкурс было подано 20 тысяч заявок, из которых в финал прошли 2 904 работы участников из 89 регионов России и 10 зарубежных стран, в частности, Молдавии, Белоруссии, США, Италии и Греции.

"Выбор личности великого русского флотоводца Федора Ушакова как центра притяжения для нашего нового масштабного проекта неслучаен. России будущего нельзя забывать своего великого прошлого, а для этого нужно помнить и чтить героев своей истории – таких, как Федор Ушаков. И тогда через 200-300 лет наши потомки будут процветать, прославляя Родину и так же, как и мы сегодня, вспоминая героев уже из нашей эпохи", - сказала организатор конкурса, президент Инновационного центра развития и воспитания детей и молодежи, старший преподаватель МПГУ Екатерина Аверкиева.

В состав жюри конкурса вошли более 100 профильных экспертов – учителей, преподавателей вузов и общественных деятелей из 52 городов России.

На торжественной церемонии выступят известные артисты и оркестры, а затем впервые будет показана премьера документального фильма о Федоре Ушакове.

Онлайн-трансляция церемонии доступна https://www.youtube.com/watch? v=mEBoU_ewj80">по ссылке.

Напомним, новый фильм о легендарном летчике Валерии Чкалове снимут в России.