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Общество

Молодежный актив выксунского завода ОМК стал участником профориентационной работы предприятия

22 февраля 2024 11:34  [361] Общество

Фото: Дмитрий Бородай

Молодежный актив выксунского завода ОМК теперь будет активно участвовать в профориентационной работе предприятия: знакомить школьников и студентов с заводскими профессиями, особенностями производства, а также поможет в адаптации молодых сотрудников. Новые направления работы определили на первой в этом году встрече молодежного совета.

Сегодня деятельность молодежного совета в Выксе включает волонтерство, участие в спортивных мероприятиях, организацию экологических и праздничных акций, а также помощь семьям, детям и пожилым людям. В планах совета участвовать в ярмарках вакансий и промоакциях, которые помогут привлечь на завод новые кадры, а также в профориентационных встречах со школьниками и студентами.

Участниками установочной встречи совета стали не только действующие активисты, но и студенты университета науки и технологий "МИСИС" и металлургического колледжа имени Козерадского, которые стажируются на предприятии. Они дали свои предложения, как можно работать со студентами города.

"С Советом молодых металлургов я познакомился лишь на этой сессии. Вообще его работа мне близка, ведь я и раньше занимался похожей деятельностью, к примеру, волонтерством. В дальнейшем планирую принимать участие в акциях и проектах совета, особенно спортивной направленности", - рассказал Кирилл Кондрушин, стажер выксунского завода ОМК, студент второго курса университета "МИСИС".

"Молодежный совет металлургов существует на предприятии более 15 лет. Это наши самые активные и вовлеченные сотрудники, которые не только развиваются профессионально и участвуют в важных для завода проектах, но еще и строят социальную карьеру. Предлагают проекты для развития города и получают на это гранты от компании, волонтерят, инициируют культурные и спортивные акции. Например, крупнейший семейный велозабег, который каждое лето собирает несколько тысяч выксунцев, придумали именно молодые металлурги. Сейчас думаем о новых направлениях работы нашего совета. Нам было важно узнать мнение ребят, в том числе студентов, которые совмещают учебу с работой на предприятии. Радует, что наши активисты хотят и дальше развиваться и учиться новому, например, они попросили организовать для них специализированное обучение. Обязательно проработаем каждое озвученное предложение", - отметила председатель Совета молодых металлургов, сотрудница ОМК Анастасия Давыдова.

Ранее сообщалось, что ОМК расширяет программу поддержки иногородних сотрудников выксунского завода.

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Теги:
Выкса Молодежь ОМК
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