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Общество

Помощь жителям и фронту: два года назад "Единая Россия" развернула масштабную гуманитарную миссию в новых регионах

22 февраля 2024 11:43  [431] Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

Двухлетию гуманитарной миссии в новых регионах "Единая Россия" посвятила форум первичных отделений в Хабаровске. Как напомнил секретарь Генсовета Андрей Турчак, 22 февраля 2022 года первая колонна гуманитарной помощи от региональных отделений партии прибыла в Ростовскую область, куда эвакуировали беженцев с Донбасса.

"Наша партия первой пришла на помощь людям, которые в то время были вынуждены покинуть дома. Волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" работали в Мариуполе, непосредственно когда в самом городе еще шли бои. Привозили людям продукты, лекарства, теплые вещи, предметы первой необходимости. В кратчайшие сроки "Единая Россия" развернула на территории Донецкой и Луганской Народных Республик сеть гуманитарных центров, где оказывали медицинскую помощь, помогали найти пропавших родственников, оформить все необходимые документы", – напомнил он.

В первые месяцы партия открыла 45 гуманитарных центров. Они появлялись на освобождаемых территориях по мере продвижения армейских подразделений. По сути, как отметил секретарь Генсовета, это были центры жизнеобеспечения. С возвращением мирной жизни они трансформировались, и сегодня в них можно получить разную помощь, в том числе юридическую.

Все это время адресную помощь жителям оказывали активисты МГЕР и "Волонтерской Роты". За два года через гуманитарную миссию "Единой России" прошло более 3,5 тысяч волонтеров.

Еще более тысячи участников гуманитарной миссии – врачи. Партия формирует бригады медиков, которые регулярно выезжают на помощь в новые регионы. Помимо этого, в местные больницы "Единая Россия" доставила более семи тысяч тонн лекарств и медизделий, а также организовала курсы тактической медицины для военных и жителей прифронтовых регионов. Еще более 10 тысяч человек прошли курсы сестринского дела и помогают в военных госпиталях ухаживать за ранеными.

Добровольцами на фронт ушли более 270 депутатов "Единой России" разного уровня и около 200 активистов МГЕР. Сейчас основные усилия "Единой России" направлены на помощь фронту.

"Мы сконцентрировались на закупке коптеров, средств связи, радиоэлектронной борьбы, тепловизоров, экипировки для наших ребят. "Единая Россия" собрала более 11,5 миллиардов рублей на эти цели. Хочу ещё раз сказать спасибо всем, кто в этой работе участвует", – сказал Андрей Турчак.

Отдельно он остановился на задачах, которые стоят перед "Единой Россией" и ее первичными отделениями в части помощи семьям участников СВО.
Помимо сбора необходимой гуманитарной и технической помощи, он попросил сопровождать каждую семью военнослужащих, знать их запросы, регулярно быть на связи и оказывать всю необходимую поддержку.

Как отметил руководитель исполкома и волонтерского центра НРО "Единой России" Алексей Антонов,  течение всей спецоперации Нижегородское региональное отделение и весь депутатский корпус партии помогают российским военнослужащим, мирным жителям в новых регионах и тем, кто приехал в наш регион.

"Тонны грузов регулярно отправляются и "за ленточку" с необходимым на фронте, и для налаживания мирной жизни на территориях, которые вернулись в Россию. Для бойцов – дополнительные технические средства, автомобили, снаряжение, теплые вещи, медикаменты, продукты, предметы первой необходимости и многое другое. И конечно, гостинцы и письма от неравнодушных жителей самого разного возраста – от дошколят до пенсионеров", - сказал руководитель исполкома.

Он подчеркнул, что волонтерское движение объединило огромное число нижегородцев, которые хотят помочь. 

"Маскировочные сети, вязаная и сшитая одежда, блиндажные свечи, сублимированные супы, сухой душ – все это тысячи людей по всему региону делают своими руками и передают для наших защитников. Активисты, депутаты "Единой России", волонтеры МГЕР постоянно выезжают с гуманитарной миссией, возят грузы, помогают соцучреждениям, оказывают адресную поддержку. Все это еще раз доказывает, что единство и сплоченность – наша главная и непобедимая сила. И Победа будет за нами!", - сказал Алексей Антонов. 

Напомним, Нижегородское региональное отделение и волонтерский центр партии "Единая Россия" в первые дни СВО организовали оперативные штабы, сразу подключились депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов на Донбасс – и для военнослужащих, и для мирного населения. Депутаты, активисты вместе с партнерами регулярно отправляют необходимые вещи, спецоборудование, медикаменты, продукты.

На базе общественных приемных "Единой России" продолжается сбор гуманитарной помощи. Также в приемных открыты центры поддержки, куда могут обратиться семьи военнослужащих, мобилизованных в зону проведения СВО.  

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Теги:
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