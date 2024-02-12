Маршрут трамвая №2 по "городскому кольцу" сокращен из-за ремонтных работ 22 февраля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Маршрут трамвая №2 по "городскому кольцу" в Нижнем Новгороде сокращен из-за ремонтных работ 22 февраля. Об этом сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем".

Согласно информации, в связи с продолжением ремонтных работ на электрическом силовом кабеле движение трамвая организовано по сокращенной схеме: Черный Пруд, улицы Большая Печерская, Белинского и Маслякова в оба направления.

Работа по сокращенной схеме продолжится до окончания ремонта.

Ранее сообщалось, что реконструкцию трамвайных путей в Сормове в Нижнем Новгороде завершат в марте.