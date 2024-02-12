Новое оборудование поступило в Воротынскую центральную районную больницу Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в Воротынскую центральную больницу была закуплена медтехника на сумму около 14,5 млн рублей.

В ЦРБ установлен новый стационарный цифровой рентгеновский аппарат с мобильным столом на два рабочих места. Новое оборудование позволит улучшить рентгенологические исследования.

Как отметил и.о. главврача Воротынской ЦРБ Максим Миков, новый аппарат позволяет врачам проводить исследования без излишних перемещений пациента.

"Это оборудование значительно облегчает работу специалиста, снижает физическую нагрузку на персонал, экономит время на проведение исследования и позволяет принять большее количество пациентов", – подчеркнул Миков.

Также в больницу закупили автоматическую установку для мойки гибких эндоскопов и шкаф для хранения обработанных эндоскопов. Их общая стоимость около 4 млн рублей.

Напомним, эндоскопический кабинет поликлиники Бутурлинской ЦРБ оснастили новым медоборудованием.