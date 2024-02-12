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Культура и отдых

Выставка бразильских фотографов открылась в Нижнем Новгороде

22 февраля 2024 13:33  [431] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области стартовали "Дни культуры Бразилии". В рамках программы мероприятий в Русском музее фотографии открылись две выставки бразильских фотографов: "Дикая природа Бразилии" и "Бразилия рубежа XIX-XX веков. Рио-де-Жанейро". Организаторами выступили Посольство Бразилии в России и правительство Нижегородской области.

На открытие экспозиций прибыли советник Посольства Бразилии в России Карлос Эйджи Сузуки де Аморим, министр международных и межрегиональных связей Ольга Гусева и замминистра культуры Нижегородской области Михаил Пельченков.

Карлос Эйджи Сузуки де Аморим рассказал, что авторами фотографий стали Рикардо Мартинс и Марк Феррес. Работы Мартинса приблизит нижегородскую публику к чудесам бразильской природы, а фотоснимки, сделанные Ферресом, расскажут о Бразилии на рубеже веков XIX-XX веков.

"Надеюсь, что выставка станет еще одним связующим звеном в крепкой дружбе между Бразилией и Нижегородской областью", - отметил советник.

Ольга Гусева напомнила, что Бразилия является важным партнёром Нижегородской области, а совместные культурные проекты особенно актуальны в год председательства России в объединении БРИКС. Она рассказала, что выставки бразильских фотографий открывают цикл мероприятий, которые пройдут в Нижегородской области в рамках "Дней культуры Бразилии" в 2024 году.

В экспозицию выставок вошли 29 работ Рикардо Мартинса, предоставленных Посольством Бразилии в России и Институтом Гимараес Роза, а также 19 фотографий Марка Ферреса из фондов Русского музея фотографии.

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Теги:
Выставка Международное сотрудничество Фотографии
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