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Общество

Нижний Новгород в тройке выгодных направлений для отдыха в февральские выходные

22 февраля 2024 14:12  [382] Общество

Фото: Кира Мишина

Компания МТС, совместно с сервисами бронирования МТС Travel и Bronevik.com, проанализировала, куда россияне поедут отдыхать на длинные выходные с 23 по 25 февраля. Нижний Новгород занял третье место в числе наиболее востребованных городов с бюджетным размещением.

Средний чек на отели и апартаменты по России год к году вырос на 9%. Среди десяти наиболее востребованных городов самым бюджетным оказался Смоленск – в среднем за проживание там путешественники платили 4 000 рублей в сутки. На втором месте по выгодности размещения Санкт-Петербург – средний чек в городе составляет 4 400 рублей в сутки. Тройку направлений с наиболее низким чеком замыкает Нижний Новгород – там он составляет 4 500 рублей в сутки.

При этом Нижний Новгород традиционно входит в ТОП-10 наиболее популярных (по количеству бронирований) направлений, занимая седьмую строчку рейтинга. В тройку лидеров по количеству бронирований туристического жилья на праздничные выходные, помимо Москвы, вошли Санкт-Петербург и Казань. Суммарно на эти три города приходится четверть от всех бронирований с 23 по 25 февраля, причем доля Москвы составляет 13%, Санкт-Петербурга – 8%, а в Казани сделано 3% от всех бронирований отелей и апартаментов по стране.

ТОП городов по количеству бронирований отелей и апартаментов с 23 по 25 февраля 2024 года, доля от всех бронирований по России 

Москва - 13%, Санкт-Петербург - 8%, Казань - 3%, Тула - 2%, Ярославль - 2%, Екатеринбург - 2%, Нижний Новгород - 1,5%, Калининград - 1,5%, Адлер - 1,5%, Сочи, Смоленск и Тверь - по 1%.

Усилили свои позиции в рейтинге Тула (поднялась с шестой на четвертую строчку), Екатеринбург (с десятой на шестую). Калининград и Адлер, которые в прошлом году не входили в ТОП-10, занимают восьмую и девятую позиции.

Десятку лидеров замыкают Сочи, Смоленск и Тверь – там сделано равное количество бронирований (по 1% от всех по России с 23 по 25 февраля). В то время как Сочи подтверждает статус круглогодичного центра притяжения туристов, Тверь и Смоленск демонстрируют возрастающую популярность направлений для коротких, в том числе автомобильных, поездок.

Методика 

В исследовании учитывались данные по 30 городам России с наибольшим числом бронирований. Были проанализированы количество и стоимость фактических бронирований системы Bronevik.com в разных каналах дистрибуции. Статистика по текущим ценам приведена на 20 февраля 2024 года

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