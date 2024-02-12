Орден Мужества вручили родственникам героя-нижегородца Максима Финагина Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

B администрации Канавинского района Нижнего Новгорода состоялось вручение государственной награды России "Орден Мужества" родственникам рядового Максима Финагина, погибшего в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации района.

Замглавы Канавинского района Анатолий Багров поблагодарил родителей солдата за воспитание настоящего Героя своей страны.

"К огромному сожалению, уходят ребята, не пожалевшие жизни ради своей Родины, проявив мужество, героизм и самоотверженность в бою. Среди них наш канавинец - Максим Финагин, подвиг которого всегда будет примером подрастающему поколению", - сказал представитель администрации района.

На церемонии вручения награды также присутствовал военный комиссар Ленинского и Канавинского района Сергей Хилов и воспитанники учебного центра "Ратник" школы № 51.

Ранее Ордена Мужества вручили семье героя Сергея Чибизова, а также родным нижегородца-участника СВО Дмитрия Клюквина.