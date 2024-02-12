Нижегородские медучреждения в праздничные дни будут работать по особому графику Общество

Региональный Минздрав утвердил график работы медицинских учреждений региона в предстоящие праздничные дни - 23-25 февраля и 8-10 марта.

Медучреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям будут работать 23 февраля и 8 марта с 9:00 до 16:00. Приём будут вести дежурные врачи.

Вызвать врача на дом, или приехать с температурой в поликлинику в выходные также можно в часы работы медучреждений. При этом неотложная амбулаторная помощь будет оказываться с 8:00 до 20:00 (при необходимости - до 22:00).

Травмпункты при поликлиниках будут работать круглосуточно. Служба скорой помощи также работает круглосуточно.

Посетить хирурга, невролога, ЛОРа и офтальмолога можно будет 24-25 февраля и 9-10 марта с 9:00 до 16:00; 23 февраля и 8 марта с 9:00 до 15:00.

Женские консультации будут работать 24 февраля и 9 марта по графику, с 9:00 до 16:00.

При острой зубной боли даже в выходные можно обращаться в районные отделения Областной стоматологической поликлиники: взрослым с 8:00 до 20:00, детям – с 9:00 до 15:00.

На обычный режим работы все поликлиники перейдут с понедельника, 26 февраля и 11 марта соответственно.

В Минздраве подчеркнули, что все больницы в праздничные дни работают так же, как и в обычные, а стационары работают без выходных и перерывов. Приостанавливаются лишь плановые госпитализации.

Дежурные аптеки продолжат работать круглосуточно, пункты - по сокращённому графику.