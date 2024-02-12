Нижегородцы сдали кровь на типирование и посетили предпоказ фильма "Доноры блокадного Ленинграда" Общество

Сегодня в Доме народного единства "Женское движение Единой России" Нижегородской области и Санкт-Петербурга вместе с Нижегородским областным центром крови провели акцию по сбору крови на типирование для пополнения Общероссийского регистра потенциальных доноров костного мозга.

Участвовать в ней мог любой житель в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.

"Трансплантация костного мозга порой становится единственным шансом на спасение жизни взрослого или ребенка, имеющего гематологическое или онкологическое заболевание. Их донорами не всегда могут быть близкие родственники. Иногда это всего один-два человека на всей нашей планете! Поэтому чем больше у нас в российском регистре будет потенциальных доноров, тем выше будет вероятность оперативно найти нужного и провести необходимые процедуры для спасения жизни, - отметила сенатор РФ, региональный координатор "Женского движения Единой России" по Нижегородской области Ольга Щетинина. - По решению главы государства выделены дополнительные средства на развитие федерального регистра костного мозга. Это даст больше возможностей для того, чтобы в будущем заболевание крови не звучало как приговор".

По словам регионального координатора партийного проекта "Женское Движение Единой России" в Санкт-Петербурге Инны Бурба, в период блокады Ленинграда горьковчане тепло приняли и сохранили жизни тысячам ленинградских детей, вывезенным из блокадного кольца.

"Цель нашего сегодняшнего межрегионального проекта – сохранение у новых поколений той самой глобальной, мощной генетической силы духа, которая делает всех нас сильнее. Наша женская миссия – сохранить, пронести через годы чувство патриотизма, чувство гордости за победы наших предков", - отметила она.

После состоялся предпремьерный показ фильма "Доноры блокадного Ленинграда". В его основу легли письма, интервью и документы разных лет, посвященные донорству крови. Среди почетных гостей премьерного показа - исполнительный директор благотворительного фонда "Память поколений", член наблюдательного совета Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" Екатерина Круглова, художественный руководитель театра драмы имени Ольги Берггольц Анна Загребнева.

"Выход фильма приурочен к одной из важнейших дат в истории Великой Отечественной войны – 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Доноры внесли огромный вклад в приближение Победы: несмотря на голод и холод, они делились своей кровью, которая спасла жизни раненым бойцам. Некоторые истории зритель увидит впервые. Мы показали этот фильм вначале января в Санкт-Петербурге и сегодня завершаем в Нижнем Новгороде. А уже завтра фильм станет всенародным и его смогут увидеть все желающие", - отметила режиссёр и продюсер фильма Ольга Шульгина.

Для просмотра фильма необходимо зарегистрироваться на странице киностудии vk.com/giraffe_kino.