Выставку "Россия" на ВДНХ посетили 7 млн человек Общество

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

Выставку "Россия" на ВДНХ в Москве уже посетили 7 млн человек.

Как сообщают организаторы, 22 февраля выставку - форум "Россия" посетил семимиллионный гость – Алексей Максимов из города Волжский Волгоградской области. Он приехал на ВДНХ в Москве вместе со своей супругой Анастасией и детьми: четырехлетней Катей и восьмилетней Варей.

"В Москве мы уже сходили во множество мест, побывали даже на хоккее. Для выставки "Россия" мы сегодня запланировали целый день, надеюсь, что все успеем посмотреть. Мы еще только начали осмотр, но уже в восторге — выставка оставляет волшебные впечатления. А дети после посещения части стендов уже решили, что будут жить или в Якутии, или на Колыме — точно еще пока не определились", - отметил Алексей Максимов.

В подарок гости получили семейное путешествие по шестидневному маршруту "Энергия Ладоги": древние крепости Корела и Старая Ладога, легендарный Александро-Свирский монастырь, ретро поезд и аутентичная гастрономия.

Гендиректор АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия" Наталья Виртуозова выразила благодарность всем гостям за большой интерес к представленным экспозициям и активное участие в культурно-образовательной программе. По её словам, на этой неделе фиксируются рекордные цифры посещаемости.

"Мы, конечно же, связываем это с растущим интересом к Выставке, но также со школьными каникулами, которые во многих школах проходят сейчас. И для нас большая радость, что здесь очень много деток со всех регионов нашей стране. Спасибо родителям, которые едут вместе с детьми именно к нам", - подчеркнула Наталья Виртуозова.

Ранее сообщалось, что за три месяца работы выставку-форум "Россия" посетили 6 млн человек.

Напомним, выставка-форум "Россия" открылась в Москве 4 ноября 2023 года.

Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

26 ноября на выставке прошел День Нижегородской области. Также губернатор Глеб Никитин представил достижения региона на выставке "Россия".