Почти 500 млн рублей направят на ремонт дорог в Нижегородской области в 2024 году Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти 500 млн рублей планируется направить на ремонт и строительство дорог в Нижегородской области в 2024 году.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству депутаты обсудили внесение изменений в бюджет.

Так, порядка 1,7 млрд рублей предлагается направить на содержание автомобильных дорог Нижнего Новгорода.

"Уверен, что нижегородские водители заметили качественные улучшения технологии ремонта дорог, которые делают их безопаснее и позволяют сокращать сроки выполнения работ. Не менее важным вопросом является также установка освещения вдоль магистралей, особенно тех, которые проходят через небольшие населённые пункты. Выделяются немалые средства, поэтому муниципальные и областные депутаты должны взять на контроль эффективное распределение этих денег", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Почти 300 млн рублей выделяется на устройство освещения и барьерных ограждений, нанесение дорожной разметки. Дополнительные средства планируется направить на разработку регионального стандарта транспортного обслуживания населения. Часть средств заложена на приобретение подвижного состава, в том числе на закупку электробусов и зарядных станций для них.

На приобретение мобильного комплекса "Лаборатория безопасности" и его содержание планируется потратить чуть более 12 миллионов рублей. Работа комплекса призвана снизить показатели детского дорожно-транспортного травматизма.

На продление Автозаводской линии метрополитена от станции "Горьковская" до станции "Сенная выделят 32,5 миллиона рублей за счет остатков средств инфраструктурного бюджетного кредита.

Особый акцент во время обсуждения был сделан на ремонте муниципальных дорог.

"Значительные средства выделены на содержание дорог Нижнего Новгорода, что должно отразиться на повышении качества ямочного ремонта. На заседании комитета также рассмотрели распределение средств дорожного фонда. В частности, 160 миллионов выделено Балахнинскому муниципальному округу на приведение в порядок дорог и тротуаров к 550-летию", - сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного Собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков.

Ранее сообщалось, что около 26 км дороги Красные Баки – Варнавино отремонтируют в 2024 году.