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Культура и отдых

Определились нижегородцы - победители конкурса военно-патриотической песни "Во славу Отечества"

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Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Екатерина Гуськова и вокально-эстрадная студия "Кнопочки" стали обладателями Гран-при городского конкурса военно-патриотической песни "Во славу Отечества".  

"Мы особое внимание уделяем патриотическому воспитанию. В городе готовится к открытию второй филиал нашего военно-патриотического центра, загородный лагерь "Хочу стать десантником" уже начал подготовку к лету. Будем проводить четыре смены, пригласили ребят из наших новых территорий, из Минска и Абхазии на традиционный международный заезд. И городской конкурс военно-патриотической песни "Во славу Отечеству" - логичное продолжение этой работы. Какое-то время конкурс не проводился, но по поручению главы города Юрия Шалабаева мы его возобновили", - отметил заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов.

Участие в отборочных турах, которые прошли во всех районах города, приняли более 1 500 человек. На городской этап было делегировано около 300 артистов. Выступления оценивало профессиональное жюри, состоящее из шести экспертов, которые выставляли оценки конкурсантам по трем позициям. Все лауреаты конкурса приняли участие в гала-концерте, где прозвучали 22 песни патриотического репертуара.

"Нашей студии 20 лет, и все это время мы, помимо эстрадных номеров, обязательно исполняем патриотические песни. Поем их на различных конкурсах, фестивалях, чтобы дети знали историю своей Родины, гордились своей страной и любили ее. Благодаря таким конкурсам дети не только сплачиваются, но и понимают, в какой замечательной, дружной, многонациональной стране мы живем", - рассказала руководитель вокально-эстрадной студии "Кнопочки" Юлия Николаева.

"Мы патриоты России, мы гордимся своей страной и народом. Такие мероприятия должны проводиться чаще, потому что они учат патриотизму. Мы выступаем с песней "Я люблю тебя, Россия", потому что там есть очень хорошие строчки, которые мотивируют молодежь делать все, чтобы наша Родина процветала", - добавила участница студии "Кнопочки" Александра Николаева.

Ранее сообщалось, что педагог школы №85 Лариса Малыгина победила в конкурсе "Моё призвание – учитель".


 

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Теги:
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