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Общество

Уборка снега в Нижнем Новгороде в предстоящие выходные будет осуществляться круглосуточно

22 февраля 2024 18:48  [450] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уборка снега в Нижнем Новгороде в предстоящие выходные дни 23-25 февраля будет осуществляться в круглосуточном режиме. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Так, в ночь на 23 февраля в районах города дорожные службы продолжат убирать снег.

В Нижегородском районе работы запланированы на улицах Горького, Нестерова, Провиантской, Ульянова, Ярославской, Соревнований, Чернышевского, Звездинке, Красносельской, Почаинской, Белинского, а также площади Горького и Лядова, Нижневолжскую набережную, переулок Плотничный и Гребешковский откос.

В Канавинском районе уборка снега намечена на улицах Электровозной, Керченской, Должанской, Стрелке, а также на Канавинском мосту и гордеевском виадуке.

В Автозаводском районе работы пройдут на улицах Гайдара, Садовая, Патриотов.

В Ленинском районе снег уберут на проспекте Ленина, улице Июльских дней и Комсомольском шоссе.

В Советском районе дорожники очистят улицы Ванеева, Гужевую, Барминскую, Ошарскую, Генкиной, Ивлиева, Васюнина и проспект Гагарина.

В Приокском районе работы будут проходить на улице Медицинской, Весенний проезд, Анкудиновском шоссе, в Новинках, ЖК "Окский Берег".

В Сормове снегоуборочная техника будет вывозить снег с улиц Большая Починковская, Бутырская, Хальзовская, Кима, Ясная, Землячки, Ужгородская, Дубравная, Новые пески, Планировочная.

Дорожные службы просят нижегородцев и гостей города не оставлять личный транспорт на обочинах дорог, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники.

Ранее сообщалось, что сотрудники АТИ провели рейд по нарушителям, препятствующим уборке снега в Советском районе.

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Теги:
Снег
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