Эксперт-мониторинг событий с 16 по 22 февраля 2024 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – Новые тенденции стратегического противостояния

Эксперт "Минин - центра", доцент ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Сергей Кривов отмечает, что 17 февраля Авдеевка была оставлена украинскими войсками.

"Это явилось частью военной операции, предпринятой российскими войсками в период с 1 февраля, когда был взят под контроль неприступный до тех пор укрепрайон "Царская охота". Чаще всего штурм Авдеевки сравнивают с событиями в Бахмуте. Однако фактически это скорее повторение сценария в Соледаре, рельеф которого похож на авдеевский. Фактически в Бахмуте упор делался на окружение города, находящегося в низине, за счет создания так называемых "клещей". В авдеевской операции охват города с севера, со стороны Степового, и с юга были лишь своего рода отвлекающим манёвром и фактически были призваны "растаскивать" украинские силы по линии фронта. Судьба авдеевского гарнизона была решена после того, как российские войска сумели отсечь укрепрайон Коксохимического завода от основной части города, прорвавшись к Индустриальному проспекту со стороны Голубых озёр. На заключительном этапе после замены главкома ВСУ Залужного на генерала Сырского планировался удар по деблокированию подразделений, попавших в полуокружение в южной части Авдеевки. Для этого в районе Селидово и Цукирино были сосредоточены три бригады. Однако 13 февраля российские войска нанесли по ним упреждающий удар "Искандерами". В пабликах сообщалось о больших потерях живой силы и техники в результате этой атаки, однако точных данных об этом нет. Вне зависимости от этого, ракетная атака, по всей видимости, сорвала замысел украинского командования.

Хотя Авдеевка меньше Бахмута, Мариуполя и ряда других городов, взятых под контроль в ходе СВО, бои за неё велись дольше всего, потому что именно там были созданы наиболее укрепленные позиции, включая считавшийся неприступным укрепрайон бывшей базы ПВО поблизости от Донецкой кольцевой автострады. Взятие Авдеевки значительно улучшило логистические возможности российских войск. Прежде всего разблокируется транспортная артерия между Донецком и Ясиноватой, включая железную дорогу, что со временем может привести к возобновлению работы Донецкого железнодорожного вокзала.

Фактически авдеевская операция вновь продемонстрировала важность господства в воздухе. Ослабление позиций ВСУ стало возможным после массированных атак так называемыми глиссадными бомбами. Во многом это также явилось следствием потерь украинской ПВО в ходе массированных ракетных ударов и атак с помощью БПЛА по стратегическим объектам на всей территории Украины. Так, в ходе таких операций система противовоздушной обороны "растаскивалась", то есть украинское командование вынуждено было перемещать комплексы ПВО в тыловые районы, ослабляя тем самым прифронтовую полосу.

Фактически операция в Авдеевке явилась частью более широкой стратегии российских войск по оказанию постоянного давления на украинские позиции на наиболее невыгодных для них участках. На следующий день после взятия Авдеевки началась активизация боевых действий на работинском выступе, а 20 февраля появилась информация об оставлении ВСУ левобережного днепровского плацдарма в Крынках, большие потери на котором обсуждались даже в украинских телеграмм-каналах.

Очевидно, что в условиях проблем с мобилизацией и поставок с западным вооружением делается ставка на изматывание украинских войск необходимостью постоянного задействования резервов на достаточно широкой линии фронта. Скорее всего в ближайшее время можно ожидать попыток российских войск продвинуться в направлении Курахово, и "срезать" довольно неприятный выступ в районе Угледара, взять который без лобового штурма можно только, установив контроль над дорогой Марьинка–Угледар, для чего в ближайшее время необходимо полностью зачистить поселок Новомихайловка. Значением всего этого может стать возможность со стороны ВС РФ блокирования любой наступательной операции украинских войск в направлении Азовского моря.



Интервью Путина Такеру Карлсону состоялось 7 февраля и было показано по частному Интернет-каналу 9 февраля, набрав рекордное количество просмотров. Фактически это первое интервью российского президента для западной публики с момента начала СВО. С точки зрения содержания речь идет об озвучивании позиции российского руководства в отношении перспектив мирных переговоров по украинскому вопросу. Суть её очень проста: российская сторона готова рассмотреть предложения западного альянса по условиям мирного урегулирования. По сути это пример тактического поведения, когда оппоненту предлагается первым озвучить свои предложения, чтобы изначально поставить его в роль инициатора переговорного процесса. Кто просит переговоры, тот является более слабой стороной.

Следует также учитывать, что Такер Карлсон представляет определенный сегмент американского общества, главным образом тех, кого считают "трампистами". Не упоминая главных фигур американской политики, Путин тем не менее сделал ряд отсылок к риторике этой части американской аудитории. Так, говоря о российско-американских отношениях, он обвиняет в срыве принципиальных договоренностей не американскую сторону как таковую и даже не её политических лидеров, что более понятно для российского зрителя, а вмешательство неких «закулисных сил», что явно созвучно правоконсервативной риторике США и частично Западной Европы о так называемом "глубинном государстве" (deep state), противостоящем на внутренней арене воле массового избирателя. Тем не менее, данное интервью не могло бы состояться и без одобрения демократической президентской администрации и, в частности, Госдепа США. Тем самым можно утверждать, что в нём был заинтересован и другой американский политический лагерь. В одном месте интервью Путин обмолвился, пусть и косвенно, что переговоры, или, по крайней мере, консультации ведутся. Тем самым можно говорить, что интервью стало и средством позиционирования будущих переговоров как "переговоров с Путиным", что явно вступает в диссонанс с предшествующими нарративами о "постпутинской России".

Причиной такого стала как внутриполитическая ситуация в США, так и события в других регионах мира. Хотя команда Байдена и обвинила в падении Авдеевки тех, кто заблокировал голосование в Конгрессе, в действительности нежелание демократов пойти на уступки в миграционном вопросе также говорит о роли украинского кейса в их стратегии. Ведь если бы вопрос о южной границе США сдвинулся с места, вопрос о помощи уже мог бы быть рассмотренным. Получается, что в такой противоречивой ситуации переговоры с РФ могут оказаться не самым проигрышным сценарием для обоих политических лагерей.

На этом фоне с 16 по 18 февраля состоялась традиционная Мюнхенская конференция по безопасности. Её лейтмотивом стали опасения европейцев по поводу ослабления американского участия в поддержании европейской системы безопасности как в случае победы на выборах Дональда Трампа, так и в случае сохранения внутренних противоречий внутри американской элиты. В этой связи здесь обсуждалась идея создания параллельной европейской структуры НАТО, что актуализировало идеи «европейской стратегической автономии» в духе соглашения Сен-Мало 1998 года. Хотя украинский вопрос сохранил свою актуальность, он уже не занимает ведущего положения в списке приоритетов европейских элит.

Федеральная тема - Необъяснимая слепота

Эксперт "Минин - центра", эксперт НРО "Изборского клуба", член Союза журналистов России Наталья Павлова отмечает, что 24 февраля будет ровно два года, как Россия ведёт СВО. И в преддверии этой даты хочется затронуть очень важную тему: кто и как воспитывает сегодня детей в нашей воюющей стране?

Без длительных предисловий: недавний случай из Ярославля. Осенью там проходил всероссийский детский танцевальный конкурс "Персонажи". И вдруг один из коллективов выходит танцевать под песню на украинском языке! И не под какую-нибудь классику, не под "Рушник" или "Нiч яка мiсячна", хотя даже они на втором году военной операции звучали бы не вполне уместно. Нет – русские девочки вышли танцевать под современную песню молодой певицы из Львова, Христины Соловей, - абсолютно русофобского, бандеровского существа, которое ездит с концертами к ВСУшникам и собирает для них деньги, амуницию, беспилотники и т. д. А её продюсером является не кто иной, как запрещённый в РФ украинский исполнитель Святослав Вакарчук, лидер группы "Океан Эльзы". Каково?

И тут хочется спросить: кто вообще воспитывает наших детей? Как можно было в России на втором году специальной военной операции выбрать для выступления такую песню? Почему зал никак не отреагировал на такое кощунство? А ведь среди зрителей могли быть (наверняка были!) герои СВО или родственники погибших бойцов. Но никакой реакции ни от кого не последовало.

И песня ведь звучала не один раз во время концерта. Масса людей слушала её во время репетиций на протяжении длительного времени. Ведь постановка танца занимает несколько месяцев, а участие с ним во всероссийском конкурсе требует участия огромного количества людей: хореографов, родителей, организаторов, звукорежиссёров, видеооператоров, костюмеров, осветителей, ведущих и т. д. Неужели никто из всех этих десятков людей за всё это время не задумался, почему дети танцуют именно под украинскую песню, а главное – что это за песня?

Или задумался – и… одобрил?

И вот тут кроется главный вопрос. Что это – глупость или вредительство? Непонимание до сих пор сути украинства или осознанная подрывная деятельность, направленная на русских детей? Скудоумие или злой умысел? А ведь дети имеют свойство очень быстро вырастать и становиться взрослыми. Сегодня на фронте убивают русских воинов и мирных жителей Белгорода и Донецка те самые молодые украинцы, которые ещё 10 лет назад, во время Евромайдана, были детьми и подростками. Вот что сделала Украина с их психикой, с их взглядами за 10 лет. В кого могут превратиться наши русские дети, которых сегодня заставляют танцевать под песни рупора вражеской пропаганды? Сегодня они танцуют под песню нашего прямого врага, а завтра по указанию куратора, маскирующегося под педагога, пойдут совершать теракты?

Но на самом деле вопрос гораздо шире и глубже: налажен ли вообще в нашем государстве массовый контроль за идеологической позицией педагогических работников? Кто сегодня учит и воспитывает наше подрастающее поколение? И речь не о школьной программе, не об учебниках, не о "Разговорах о важном". Речь о личностях педагогов - любых, которые так или иначе работают с детьми и молодёжью. О том, что и как они могут сказать, рассказать своим подопечным в неформальной обстановке, какие акценты расставить, какие ориентиры привить.

В публичное пространство время от времени попадают скандалы вроде приглашения историка моды Владимира Васильева к студентам МГУ, а Ивана Урганта – в МГИМО. Но это масштабные вузы, известные медийные персоны – и поэтому поднялся шум. А сколько подобных эпизодов происходит тихой сапой в учебных заведениях по всей России? Сколько спортивных секций, кружков, студий, лагерей могут возглавлять люди, в той или иной степени симпатизирующие Украине и желающие России поражения?

С этим вопросом медлить нельзя. Да, программы и учебники очень важны. Но куда важнее понимать, кто доносит до учеников и воспитанников информацию. Потому что никакие идеально составленные программы не помогут, если в детских коллективах будут продолжать работать вредители и русофобы.

Региональная тема – В Нижегородской области создается ИТ-кластер мирового уровня

Эксперт "Минин - центра", ведущий научный сотрудник ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Александр Сорокин отмечает, что в условиях функционирования региональных экономик в рамках санкционного давления со стороны США, Евросоюза и ряда других стран на ключевые отрасли экономики и народного хозяйства, особое место занимает вопрос о комплексной поддержке IT-отрасли.

16 февраля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин презентовал министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву и ведущим ИТ-компаниям РФ проект создания ИТ-хаба в регионе. Напомним, что отрасль в Нижегородском регионе является одной из стратегических в связи с высокой концентрацией промышленных и наукоемких, высокотехнологичных производств.

В настоящее время в Нижнем Новгороде уже ведется работа по строительству IT-кампуса, который будет представлять собой полностью готовую для проживания, образования и повышения квалификации современную инфраструктуру. Данный проект является результатом совместной деятельности ННГУ им. Н.И. Лобачевского и правительства Нижегородской области. Согласно предложению губернатора в непосредственной близости от строящихся объектов ИТ-кампуса будет расположена территория с особым статусом — ИНТЦ "Квантовая долина". А в шаговой доступности, в квартале высоких технологий "1221", разместятся офисы крупнейших ИТ-компаний с мировым именем и сопутствующая инфраструктура. Синергетический эффект от такого территориального сближения науки, образования и бизнеса позволит Нижегородской области стать заметной точкой на мировой карте ИТ.

Напомним, что вопросам поддержки IT-индустрии на федеральном уровне уделяется значительное внимание: так, еще 2 марта 2022 года был подписан Указ Президента РФ о мерах поддержки IT-сектора, предусматривающий возможность субсидированного кредитования для компаний и льготную ипотеку и отсрочку от службы в армии для сотрудников данной отрасли.

Кроме того, еще в 2021 году в регионе была принята "Стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Нижегородской области", которая направлена на развитие информационной структуры образовательных организаций, обеспечение принятия управленческих решений на основе анализа "больших данных", предоставление значительного количества государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Особо необходимо подчеркнуть работу по подготовке специалистов отрасли. С 1 сентября этого года в нижегородском кампусе НИУ ВШЭ стартует первая сетевая программа высшего образования "Технологии искусственного и дополненного интеллекта", реализуемая совместно с ИТ-кампусом "Неймарк". В рамках этой программы студенты смогут изучить методы, модели и концепции искусственного интеллекта, приобрести навыки практического использования нейронных сетей, распознавания образов и речи, научиться использовать технологии анализа данных и машинного обучения на кейсах ведущих ИТ-компаний. Данный комплекс мер должен обеспечить решение нескольких ключевых задач, имеющих стратегическое значение для Нижегородского региона: сохранение занятости высококвалифицированных сотрудников, поддержка и развитие молодых специалистов, расширение цифровых решений в сферах бизнеса и управления, а также импортозамещение отрасли за счет создания отечественных программных продуктов.