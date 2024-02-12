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Общество

Акция "Знание.Герои" стартовала в Нижегородской области

23 февраля 2024 11:41  [402] Общество
Акция Знание.Герои стартовала в Нижегородской области

Акция Знание.Герои стартовала в Нижегородской области

Патриотическая акция "Знание.Герои" стартовала в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Российского общества "Знание"

Участникам была презентована лекция "Россия: вчера, сегодня, завтра" выдающегося историка, старейшего лектора Российского общества "Знание" академика Яна Шварца.

Всероссийская военно-патриотическая просветительская акция "Знание.Герои" проходит во всех регионах страны с 19 по 29 февраля. Участники знакомятся с героями наших дней, из первых уст слышат подлинные истории о воинском и гражданском долге.

Академик рассказал студентам Института пищевых технологий и дизайна о подвигах советских солдат и своих воспоминаниях о Великой Отечественной войне.

Лектор провел историческую параллель современной ситуации с гражданской войной, когда части молодой советской России героически отразили натиск интервентов из 34 государств, пытавшихся поделить нашу Родину на части.

"Молодые бойцы-красногвардейцы отбросили немцев от Петрограда и заложили основу непобедимой Красной армии, правопреемницей которой по праву является российская армия. Сейчас против России воюет более 50 иностранных держав, весь блок НАТО, и мы снова победим, и историческая правда восторжествует", - заключил Ян Шварц.

Нижегородцев в рамках проекта на следующей неделе ждут лекции от ветеранов СВО, бойцов волонтерской роты и лидеров общественного мнения.

В преддверии Дня защитника Отечества общество "Знание" организует более 800 выступлений в различных форматах: "Диалоги на равных" с ветеранами и участниками СВО, кинопоказы патриотических фильмов и их обсуждение, интерактивные лекции и викторины, просветительские марафоны с семьями участников СВО, уроки мужества и даже завтрак с Героем России. Одним из форматов станут лекции-экскурсии в военно-учебные центры.
Также молодое поколение расширяет свои знания об истории России, о воинской славе родных регионов, об СВО и ее истинных причинах — своими знаниями делятся историки, политологи, общественные и государственные деятели.

Зарегистрироваться на мероприятия Всероссийской военно-патриотической акции "Знание.Герои" можно на сайте общества "Знание".

СПРАВКА:
Российское общество "Знание" ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как "Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний" (с 1963 года – Всесоюзное общество "Знание", с 1991 года – общество "Знание России"). Члены общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году "Знание России" было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию "Российское общество "Знание". 21 апреля 2021 года в послании президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска российского общества "Знание" на современной цифровой платформе.

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Теги:
Образование Патриотизм
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