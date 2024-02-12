Профориентационное мероприятие для безработных проведут в Варнавине Общество

Профориентационное мероприятие для безработных проведут в Варнавине

Профориентационное мероприятие для безработных проведут в Варнавине. Об этом сообщили в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области.

Встреча намечена на 26 февраля.

В частности, предусмотрена групповая консультация профессионального психолога. Участники обсудят вопросы трудоустройства, профессионального развития, а также возможную смену направления сферы деятельности.

Специалисты помогут определить уровень стресса гражданина, его притязаний и, если потребуется, дадут рекомендации по коррекции той или иной характеристики.

Также карьерные консультанты центра занятости помогут составить конкурентоспособное резюме и дадут советы для успешного прохождения собеседования.

Напомним, система центров занятости населения изменяется внутренне и внешне в соответствии с федеральным проектом "Содействие занятости" нацпроекта "Демография". Нижегородская область включена в число 17 пилотных регионов, где в 2023 году комплексно модернизируют службу занятости. Филиалы в Павловском муниципальном округе, Сергаче, в Дзержинске, а также один из филиалов Нижнем Новгороде были модернизированы в 2019-2022 годах.