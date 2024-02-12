Литературный вечер "Сквозь призму времени" состоится 24 февраля Культура и отдых

фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода

Литературный вечер "Сквозь призму времени" состоится 24 февраля. Об этом сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.

Мероприятие посвящено 110-летию со дня рождения советской и российской актрисы театра и кино, заслуженной артистки РСФСР Татьяны Окуневской. Оно состоится в полдень в литературной гостиной Центральной городской библиотеки имени В. И. Ленина.

Гостей познакомят с судьбой легендарной советской и российской актрисы, расскажут интересные факты из жизни одной из самых ярких фигур своего времени. В основу рассказа об известной советской актрисе 30 – 40-х годов легла её книга "Татьянин день".

Уточняется, что мероприятие проходит в рамках добровольного объединения "Литературная гостиная" для читателей серебряного возраста. Клуб собирается каждую последнюю субботу месяца. Вход свободный.



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