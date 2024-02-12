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Общество

Акции ко Дню защитников Отечества проходят в Нижегородской области

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фото: РИК НРО Единой России

фото: РИК НРО Единой России

Благоустройство памятных мест, возложение цветов, концерты и поздравления ветеранов и военнослужащих проводятся в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО "Единой России".

Так, в Доме офицеров Новосмолинского гарнизона 23 февраля для ветеранов боевых действий, военнослужащих и их семей был организован праздничный концерт. Для гостей выступил Нижегородский губернский оркестр. А волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" раздали бойцам поздравительные открытки, которые сделали своими руками воспитанники детских садов и школьники.
 
Проведение праздничных концертов в воинских частях, расположенных в регионе, уже стало доброй традицией сторонников партии.
 
Собравшихся поздравил депутат Государственной Думы РФ, региональный координатор партпроекта "Историческая память" Вадим Булавинов.
 
"День защитника Отечества – один из важнейших праздников для нашей страны. Россия – огромная, с древней историей, богатой природой, здесь проживают сотни этносов и национальностей. И во все времена это не давало покоя многим нашим завистникам и недругам. Сегодня, как и раньше, защитники России – ее опора и надежда. Мы уважаем и гордимся нашими защитниками, поздравляем их с праздником! Но наша задача, наша большая ответственность заключается еще и в сохранении исторической памяти", - сказал он.
 
Во время концерта вместе с главой Володарского округа Геннадием Щанниковым депутат вручил благодарственные письма военнослужащим.
 
Также Вадим Булавинов возложил цветы к памятникам участникам Великой Отечественной войны и воинам-интернационалистам в поселке Новосмолинский и селе Золино.
 
Он отметил, что в рамках проекта "Историческая память" в эти дни "Единая Россия" проводит традиционную акцию по приведению в порядок воинских мемориалов, захоронений, стел участникам Великой Отечественной войны на территории Нижегородской области.
 
Так, накануне молодые активисты на Бугровском кладбище в Нижнем Новгороде очистили от снега подходы и мемориал на братской могиле погибших от фашистской бомбежки рабочих завода им. Ленина, ковавших Победу в тылу. Здесь в День защитника Отечества проходят памятные мероприятия с участием ветеранов, тружеников тыла, жителей, которые приходят почтить память героев.
 
"Это наша дань, благодарность героям за их вклад в Великую Победу и наше будущее. Сегодня это особенно важно помнить, потому что их стойкость и мужество, самоотверженность – пример для всех нас. Мы храним историческую память и гордимся нашими защитниками, которые сегодня твердо стоят на защите рубежей Родины", - сказал заместитель руководителя исполнительного комитета НРО партии "Единая Россия" Артем Рыбаков.
 
А сегодня, 23 февраля, Вадим Булавинов осмотрел памятные места Володарского округа и дал в целом положительную оценку их благоустройству по итогам мониторинга.
 
"Радует, что абсолютное большинство мест памяти сейчас благоустроены и ухожены, вне зависимости от времени года. К этому подключаются и местные власти, и волонтеры, и просто неравнодушные люди. Это общая работа, ее видно. Я и сам объезжаю памятники, монументы, также мне присылают фотографии, видео. Есть места, где сделать нужно совсем немного – пройтись ковшом, лопатой, убрать снег. Это не сложно и не занимает много времени, но результат того стоит. По этим точечным моментам переговорю с главами округов, муниципалитетов", - сообщил координатор партпроекта.
 
В День защитника Отчества региональное отделение "Единой России" проводит патриотические акции и мероприятия по всей Нижегородской области. Активисты, депутаты, волонтеры поздравляют ветеранов, военнослужащих, также организуют концерты, патриотические акции, митинги, соревнования, эстафеты, мастер-классы. Большое количество участников всегда собирают интеллектуальные игры "РосКвиз", которые проходят в рамках проекта сторонников партии.

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Теги:
День защитника Отечества Праздники
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