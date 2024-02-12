Тысячи нижегородцев приняли участие в акции "Тепло для Героя" Общество

фото: РИК НРО Единой России

Тысячи нижегородцев приняли участие в акции "Тепло для Героя". Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО "Единой России".

Ко Дню защитника Отечества участники передали для бойцов предметы первой необходимости, вещи, бытовые приборы, инструменты, медикаменты, продукты питания, сладости, домашние гостинцы и многое другое.

Масштабную партию груза доставят на передовую и в прифронтовой госпиталь активисты волонтерского движения "Фронтовая посылка нижегородцев", которые уже более года возят для воинов посылки от их родных и все необходимое для боевых действий и солдатского быта.

Как рассказал участник движения, член регионального совета сторонников "Единой России" Владислав Перепелкин, основной пункт назначения этой поездки – Авдеевка.



"Наши ребята, в том числе и 10-й танковый полк, наш мининский батальон взяли Авдеевку. Это наш основной пункт назначения, ребята нас там ждут. Мы в это направление ездим уже практически год. Постоянно каждый месяц, по два раза в месяц. Теперь Авдеевка принадлежит Российской Федерации, с чем я всех поздравляю. Мы видели, какой ценой эта победа была добыта. Поэтому едем поздравлять их с этой победой и с 23 февраля!" - сказал он.



"Взаимопомощь и взаимовыручка там, на той территории, чувствуется особенно. Это очень заряжает нас всех", - добавил волонтер движения Игорь Гончаров.



По словам еще одного участника движения Федора Зефирова, каждый, кто поддерживает наших бойцов, делает это по зову сердца, потому что нельзя стоять в стороне.



"Что в нас вызывает особые чувства - это, прежде всего, мамы, жены. Они отправляют посылки, отправляют тепло от детей, от семьи. И поэтому невозможно от этого отказаться - и теперь только до Победы! Я считаю, сегодня это главное дело в нашей жизни", - поделился он.



В акции приняли участие тысячи жителей по всей Нижегородской области. Многие сами изготовили печи для обогрева, маскировочные сети и блиндажные свечи. Жители старшего поколения для солдат сшили и связали теплые вещи. В каждое изделие они вложили иконки, обереги, шоколадки.

"Пусть наши ребята чувствуют тепло и заботу, а главное - что их любят и ждут дома", - говорят серебряные волонтеры.



В рамках акции нижегородцы также передали защитникам письма и открытки с поздравлениями. В них - теплые слова поддержки и благодарности от людей самого разного возраста – от дошкольников до пенсионеров.



Подарки и поздравления с Днем защитника Отечества получают и военнослужащие, проходящие лечение в нижегородских госпиталях.



Руководитель исполнительного комитета и волонтерского центра Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" Алексей Антонов поблагодарил всех, кто участвовал в акции.



"В эти дни мы с особым чувством благодарим тех, кто посвятил себя служению Отечеству, сегодня защищает нашу страну. Мы постараемся сделать все для того, чтобы они чувствовали нашу поддержку. Поэтому огромная благодарность всем. Каждый участник акции внес свой бесценный вклад в приближение Победы", - сказал руководитель исполкома.



По всей стране акцию "Тепло для Героя" в этом году поддержали свыше 220 тысяч человек.



Напомним, благотворительная акция "Тепло для Героя" проходит в рамках проекта "Старшее поколение" партии "Единая Россия" в преддверии Дня защитника Отечества.



Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, "Единая Россия" проводит по всей Нижегородской области. Активисты, депутаты, волонтеры поздравляют ветеранов, военнослужащих, также организуют концерты, патриотические акции, митинги, соревнования, эстафеты, мастер-классы. Большое количество участников всегда собирают интеллектуальные игры "РосКвиз", которые проходят в рамках проекта сторонников партии.