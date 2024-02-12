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Спорт

Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру

23 февраля 2024 17:59  [360] Спорт
фото: https://t.me/glebnikitin_nn

фото: https://t.me/glebnikitin_nn

Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру. Об этом в ходе гала-концерта "Звёзды спорта ко Дню защитника Отечества" 23 февраля объявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер.

Сами спортсменки уже прокомментировали решение, отметив, что продолжат участвовать в шоу.

Сёстры Дина и Арина Аверины родились в городе Заволжье Нижегородской области. Девушкам 25 лет.

Напомним, стелы в честь спортсменок установлены на "Аллее славы" в Москве.

СПРАВКА:
Дина Аверина — 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике и серебряный призёр Олимпийских игр в Токио.
Арина Аверина — пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике.

С 4 лет девочки тренировались в родном городе Заволжье Нижегородской области, а в 2011 года их заметила тренер Вера Шаталина и пригласила в Центр Олимпийской Подготовки.

Гимнастки являлись членами сборной команды России, Заслуженными мастерами спорта, многократными абсолютными чемпионками мира, многократными чемпионками Европы, России, а также этапов Кубка мира и Гран-при.

Дина Аверина в 2021 году награждена Орденом Дружбы, а также является Спортсменом года в России по версии Премии РБ (2022). Арина Аверина в 2021 году награждена Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

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Теги:
Гимнастика Спорт
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