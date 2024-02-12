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Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру. Об этом в ходе гала-концерта "Звёзды спорта ко Дню защитника Отечества" 23 февраля объявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер.
Сами спортсменки уже прокомментировали решение, отметив, что продолжат участвовать в шоу.
Сёстры Дина и Арина Аверины родились в городе Заволжье Нижегородской области. Девушкам 25 лет.
Напомним, стелы в честь спортсменок установлены на "Аллее славы" в Москве.
СПРАВКА:
Дина Аверина — 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике и серебряный призёр Олимпийских игр в Токио.
Арина Аверина — пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике.
С 4 лет девочки тренировались в родном городе Заволжье Нижегородской области, а в 2011 года их заметила тренер Вера Шаталина и пригласила в Центр Олимпийской Подготовки.
Гимнастки являлись членами сборной команды России, Заслуженными мастерами спорта, многократными абсолютными чемпионками мира, многократными чемпионками Европы, России, а также этапов Кубка мира и Гран-при.
Дина Аверина в 2021 году награждена Орденом Дружбы, а также является Спортсменом года в России по версии Премии РБ (2022). Арина Аверина в 2021 году награждена Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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