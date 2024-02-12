Несколько нижегородских предприятий включены в западные санкционные списки

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Несколько предприятий из Нижегородской области включены в очередные санкционные списки западных стран.
Как сообщается на сайтах официальных ведомств Австралии и США, санкции будут действовать в отношении АО "Гидромаш", АО "АПЗ", дзержинского завода им. Свердлова и ряда других предприятий региона.
Кроме того, по решению правительства Австралии санкции введены и в отношении губернатора Глеба Никитина.
Ранее сообщалось, что под санкции Евросоюза попали нижегородские предприятия АПЗ, "Сокол", "Вымпел".
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