Несколько нижегородских предприятий включены в западные санкционные списки Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Несколько предприятий из Нижегородской области включены в очередные санкционные списки западных стран.

Как сообщается на сайтах официальных ведомств Австралии и США, санкции будут действовать в отношении АО "Гидромаш", АО "АПЗ", дзержинского завода им. Свердлова и ряда других предприятий региона.

Кроме того, по решению правительства Австралии санкции введены и в отношении губернатора Глеба Никитина.

Ранее сообщалось, что под санкции Евросоюза попали нижегородские предприятия АПЗ, "Сокол", "Вымпел".