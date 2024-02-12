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Политика

Несколько нижегородских предприятий включены в западные санкционные списки

24 февраля 2024 13:52  [834] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Несколько предприятий из Нижегородской области включены в очередные санкционные списки западных стран.

Как сообщается на сайтах официальных ведомств Австралии и США, санкции будут действовать в отношении АО "Гидромаш", АО "АПЗ", дзержинского завода им. Свердлова и ряда других предприятий региона.

Кроме того, по решению правительства Австралии санкции введены и в отношении губернатора Глеба Никитина.

Ранее сообщалось, что под санкции Евросоюза попали нижегородские предприятия АПЗ, "Сокол", "Вымпел".

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Теги:
Санкции СВО
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