Телефонные мошенники обманули жительницу Заволжья почти на 2 млн рублей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Телефонные мошенники обманули жительницу Заволжья в Нижегородской области на 1 млн 995 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Пострадавшая 51-летняя женщина рассказала полицейским, что в конце января ей позвонила неизвестная, и, представившись сотрудницей сотовой компании, сообщила об окончании срока действия ее сим-карты.

Для его продления она попросила сообщить код из смс-сообщения. Женщина сообщила код из смс, и в этот же день попыталась зайти в личный кабинет "Госуслуг", но вход был заблокирован. На следующий день женщина обратилась в МФЦ и восстановила доступ в "Госуслуги".

После этого в одном из приложений женщине позвонил якобы специалист Центробанка РФ и поинтересовался, подтверждает ли она оформление кредитов в различных банках, на что женщина отказалась.

Затем потерпевшую соединили с другим специалистом, который пояснил, что для сохранности денег, нужно оформить кредиты и перевести деньги на безопасный счет. Женщина в течение двух дней в различных банках оформила кредиты на общую сумму 1 млн 995 тысяч рублей, которые в последствии перевела на различные счета аферистов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере.). В настоящее время сотрудники полиции ведут поиск злоумышленников.

Напомним, Роскомнадзор заблокировал 622 млн подозрительных телефонных звонков в Нижегородской области в 2023 году.