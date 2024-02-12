Адресное информирование нижегородцев о выборах будет вестись до 7 марта Общество

Фото: Избирательная комиссия Нижегородской области

В Нижегородской области продолжается адресное информирование избирателей о предстоящих выборах президента Российской Федерации в рамках проекта "ИнформУИК". Кампания организована в формате поквартирных/подомовых обходов.

В проекте задействованы почти 7,5 тысячи членов участковых избирательных комиссий (УИК). Они приглашают избирателей на выборы, рассказывают о кандидатах, информируют о дате и способах голосования, месте расположения и времени работы избирательных участков.

Все участники проекта "ИнформУИК" соответствуют единым утверждённым стандартам. Так, каждый обходчик имеет при себе: удостоверение члена УИК, бейдж с подписью председателя комиссии и печатью, значок в виде галочки в цветах российского триколора, брендированную сумку, планшет.

Подомовые/поквартирные обходы будут проводиться до 7 марта: по будням - в вечернее время (с 17:00 до 20:00), в выходные – в течение всего дня (с 10:00 до 18:00).

"Уделите нашим обходчикам несколько минут. Как отмечают члены наших участковых комиссий, избиратели уточняют и с удовольствием слушают информацию о различных формах голосования, о сроках подачи заявления на дистанционное голосование, благодарят за информационные материалы, в том числе и о зарегистрированных кандидатах", - отметили в Нижегородском избиркоме.

Напомним, впервые федеральный проект "ИнформУИК" был реализован на выборах в сентябре 2023 года. В Нижегородской области он применялся в Шахунье.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Избирательные участки будут работать 15, 16 и 17 марта.