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Общество

Фальсификат сливочного масла поставлялся в Нижегородскую область из Московской

26 февраля 2024 12:07  [237] Общество

Специалисты нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" в ходе лабораторных исследований выявили фальсификат молочной продукции, произведённой в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, образцы сладко-сливочного несоленого масла были отобраны специалистами регионального Управления Россельхознадзора в одном из нижегородских магазинов.

В результате в составе образца, произведённого на предприятии в Московской области, были выявлены отклонения в жирно-кислотном составе. Как пояснили в лаборатории, это свидетельствует о добавлении в продукцию растительных жиров.

Жирно-кислотный состав продукта представляет собой процентное содержание жирных кислот в жировой фракции, и любое отклонение от нормативных значений указывает на несоответствие стандартам, а в некоторых случаях и на фальсификацию.

Растительные жиры вводятся в состав сливочного масла для уменьшения себестоимости продукции. Это не запрещено действующим законодательством при условии, что соответствующая информация отражается на упаковке товара. В противном случае такая молочная продукция считается фальсификатом, а её продажа под видом 100% молочной продукции – обманом потребителя. За это юрлицам грозит административная ответственность в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей.

Результаты исследований доведены до Управления Россельхознадзора для принятия мер реагирования.

Ранее сообщалось, что куриные яйца с антибиотиками обнаружены в Нижегородской области.

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Теги:
Исследование Продовольствие Россельхознадзор
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