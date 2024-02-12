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Спорт

Около 200 сотрудников ОМК примут участие в зимней спартакиаде в Чусовом

26 февраля 2024 13:02  [111] Спорт

Фото: Сергей Ясинский

С 28 февраля по 1 марта в Чусовом Пермского края пройдет 15-я спартакиада среди трудовых коллективов группы ОМК по зимним видам спорта. В ней примут участие более 200 сотрудников компании из 17 регионов.  

Участники будут соревноваться в лыжных гонках, санном спорте, гигантском слаломе, конькобежной эстафете и черлинге (он же – керлинг, но по упрощенным правилам). А еще выступят в традиционных для ОМК видах: хоккее с мячом и комбинированной эстафете с гонками на лыжах, снегоступах и снегокатах, а также в стрельбе из классического лука. Вне зачета будут соревнования на мотосноубордах.

Соревнования пройдут на лыжной базе и стадионе "Металлург" и на территории школы олимпийского резерва "Огонек". Болельщики могут бесплатно попасть на все мероприятия и поддержать участников. Следить за "ОМКиадой" можно будет и онлайн – в официальной группе ОМК ВКонтакте организуют прямые трансляции соревнований.

С 2004 года компания провела шесть зимних "ОМКиад", и все из них в Чусовом – городе олимпийских саночников и фристайлистов.

"Спортивные корпоративные состязания помогают сотрудникам становиться сплоченнее и учат работать в команде. Поэтому ОМК уже в 15-й раз собирает сотрудников из разных регионов, которые проявили себя в работе и в спорте, на крупнейшие в компании состязания. Проводить зимнюю "ОМКиаду" в Чусовом – традиция, так как в городе развиты зимние виды спорта и для этого есть все условия. Каждые вид состязаний спартакиады потребует от сотрудников выносливости, ловкости, силы и точности. На правах принимающей стороны желаем всем участникам успехов и победы", – прокомментировал управляющий директор чусовского завода ОМК Азат Имамов.

Ранее сообщалось, что почти 50 юных выксунцев приняли участие в мастер-классе от ХК "Торпедо".

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Теги:
Выкса ОМК Спорт
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